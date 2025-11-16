Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić iznenadila je svoje pratioce emotivnom objavom povodom rođendana bivšeg supruga, repera Raste.

Na Instagramu je podelila zajedničku fotografiju na kojoj se nalazi ona sa njihovom ćerkom Tarom, što je izazvalo brojne reakcije i komentare podrške.

1/9 Vidi galeriju Stefan Đurić Rasta Foto: ATA images, Predrag Vučković, Promo

Uz sliku na kojoj deluju skladno i nasmejano, Ana je kratko napisala:

Foto: Printscreen

- Tata, srećan rođendan - poručila je Ana putem Instagrama, čime je pokazala da, uprkos turbulentnom odnosu i razvodu, međusobno poštovanje i briga o zajedničkom detetu ostaju na prvom mestu.

Nakon drame pomirenje

Podsetimo, nakon karambola u Dubaiju i javnih prozivki, Ana i Rale su se pomirili i svojoj ljubavi dali još jednu šansu.

Nedavno se pojavio snimak sa nastupa Nikolićeve gde ona skida i baca štikle, a Rale u pozadini ne skida pogled sa nje.

Razlog drame u hotelu

1/42 Vidi galeriju Ana Nikolić na beogradskom aerodromu, vratila se iz Dubaija Foto: Kurir

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

1/15 Vidi galeriju Goran Ratković Rale došao iz Dubaija u Srbiju Foto: Kurir

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: