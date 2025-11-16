Slušaj vest

Pevačica Jasna Šćepanović ima i te kako tešku prošlost, a zbog posla kojim se bavi je čak bila i pretučena.

Kako je objasnila, iako je završila ekonomiju, oduvek je znala da će krenuti drugim putem.

- Završila sam Ekonomsku školu. Dokazala sam sebi da uvek mogu više od onoga što se nameće. Počela sam da zarađujem još kao mala. Prodavala sam sladolede da skupim pare. Nisam bila svoja u Kolašinu i znala sam da ću naići na osudu ukoliko tamo počnem pevačku karijeru. Smatrala sam da mogu više, te da u malom gradu ne mogu da napredujem - istakla je pevačica koja je otkrila da je njena porodica bila jako ljuta kada je rešila da svoju sreću potraži u drugoj državi.

- Osuda je bilo i kada sam otišla u Istanbul. Kada sam otišla u Tursku, porodica mesecima nije govorila sa mnom. Išla sam korak po korak budući da nisam želela da mi iko pomaže na mom putu ka uspehu - navela je pevačica.

Tukao je vlasnik kluba

- Moje ime bi svakako odjeknulo zbog situacije kad su potegli pištolj u kafani na mene. Možda je i zanimljvio da kažem da su me na jednom nastupu pomešali sa drugom pevačicom koju je neko hteo da tuče. Posvađali su se vlasnik kluba i moja koleginica, a imale smo iste jakne. Dobila sam batine ni kriva ni dužna. Udario me je vlasnik kluba. Bila sam kolateralna šteta. Klepio me je po glavi. Bilo je još situacija, ali hajde, nećemo detaljisati o tome dalje. Taj čovek mi se izvinio kasnije - zaključila je Jasna.

Kurir / Alo

