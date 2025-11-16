Slušaj vest

Folk zvezda Halid Muslimović pre nekoliko dana održao je veliki solistički koncert za pamćenje "Mene je učilo vrijeme" u Plavoj dvorani Sava centra.

Veče je počelo istoimenom pesmom, kojom je Halid otvorio trosatni spektakl i odmah podigao publiku na noge. Tokom večeri nizali su se bezvremenski hitovi koji su obeležili više decenija njegove karijere, kao što su "Idi moram da ti kažem", "Slušaj majko moju pesmu", "Učini bar jedan pogrešan korak", Ne troši suze", "Želja si mi samo ti" i mnoge druge pesme koje su pevali svi prisutni uglas sa legendarnim pevačem.

Nakon što je oborio sve rekode posećenosti u Beogradu, za Halida nije bilo odmora, već je folk zvezda, sinoć, u subotu 15. novembra, zajedno sa svojim kolegama Acom Pejovićem i Osmanom Hadžićem upriličio veliki koncert u čast Halida Bešlića u Austriji, u gradu Vels.

Veče je bilo na vrhuncu emotivnosti, s obzirom na to da su pored svojih pesama, Halid, Aco i Osman austrijskoj publici pevali i velike hitove pokojnog kralja sevdaha Bešlića.

- Ljubav publike i njihova energija koja je bila prisutna u dvorani, za mene je bila vetar u leđa, jer smo moje kolege Aco i Osman i ja ostavili srce na sceni i još jednom na najbolji mogući način, muzikom i pesmom odali počast našem voljenom Halidu - istakao je Muslimović emotivnim rečima za naš list.

Ova muzička noć, zauvek će ostati upisana kao još jedno nezaboravno poglavlje u Muslimovićevoj bogatoj karijeri.

