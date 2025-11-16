Slušaj vest

Tina Ivanović (52) dobila je sina Danijela u trenutku dok je još bila maloletna, a zbog problema u porodici u jednom trenutku napustila je dom i ostavila sinu.

"Doživljavala je psihičko zlostavljanje"

Jednom prilikom nekadašnje komšije folkerke pričale su o situaciji u kojoj se tada našla.

- Njen svekar je imao dosta novca, i loši finansijski uslovi za život nisu bili razlog njenog odlaska, već psihičko maltretiranje koje je u toj kući doživljavala jako mlada. Nije imala drugu opciju. Zvuči surovo, ostaviti malo dete od četiri godine, ali je smatrala da sebe može da spase za njihovo bolje sutra - naveo je svojevremeni čovek blizak porodici, koji je želeo da ostane anoniman.

- Dolazi povremeno ovde kako bi se videla sa Danijelom. Uvek sednu u neki restoran i znam da je on srećan jer sada imaju kontakt. Inicirala je na tome pre nekoliko godina, što je on prihvatio oberučke. Bivši suprug se ništa ne pita tu, jer je Danijel odrastao i samostalan - istakao je tad meštanin.

O sinu Tine Ivanović

Jedan komšija pričao je i o njenom nasledniku i tada je otkriveno da se on bavi zanatskim poslom i da sam zarađuje za život.

Mlad je i vredan dečko, radi moleraj ovde i povremeno odlazi u inostranstvo kako bi radio na građevini. Zarađuje pristojno i vozi dobar auto. Majka kao majka uvek da nešto ispod ruke, ali ne zavisi danas ni od jednog roditelja iako živi sa ocem.

Podsetimo, Tina je svojevremeno govorila o sinu i tada je istakla koliko joj je bilo teško što nema kontakt sa njim. Ona je tada navela i da je redovno plaćala alimentaciju za dete.

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom! Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - pričala je Tina svojevremeno o sinu koji danas ima 35 godina.

Pukla ljubav nakon 25 godina

Podsetimo, pevačica Tina Ivanović i Zvezdan Anđić razveli su se nakon 25 godina braka, a Zvezdan je nedavno otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihovog odnosa.

- Uživao sam sa Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim - rekao je Zvezdan.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao iste... - istakao je on.

Zvezdan je priznao da su ga često nervirali naslovi u novinama, a jednog dana ga je Saša Popović pozvao i savetovao mu da se smiri.

- Saša me je jednom prilikom pozvao i zamolio da se smirim, da je sve to šou-biz. Iskreno, nisam znao da to sve tako funkcioniše, ali naravno vremenom sam shvatio - rekao je Anđić, pa otkrio kakav je bio suprug pevačici.

- Perfektan, nikada je nisam prevario, niti sam se muvao sa drugim devojkama. Dopisivao se jesam sa drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke - priznao je on i istakao da su u tom odnosu oboje bili ljubomorni.

- Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - tvrdio je on za "NovoMusic" Jutjub kanal.

