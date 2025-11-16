Bebica plače zbog Teodora, setio se bivše žene
BEBICA POPLAVIO ŠIMANOVCE SVOJIM SUZAMA! Ne prihvata da Teodora voli drugog, dok rida mazi ga i teši ova učesnica Elite
Nenad Macanović Bebica i Milena Kačavenda osamili su se u dvorištu jer se ona rasplakao zbog raskola sa Teodorom Delić.
- Izdržaćemo i ovo. Ja te kumim Bogom, nemoj molim te. Ti nisi pi*ka - rekla je Milena.
- Ja ću da se raspadnem - rekao je Bebica.
- Ja ću te skupljati. Ovde je sve teže, ja to nism doživela, ali znam koliko je teško - rekla je Milena.
Bebica se prisetio svoje bivše
- Moja bivša žena nije htela da promeni prezime, shvataš kakvo poštovanje imamo. Znaš li šta to znači? - rekao je Bebica.
- Mnoge žene bi dale da imaju partnera kakav si ti. Preterao si sa davanjem. Kad ne poštuješ sebe, ne poštuje te niko - rekla je Milena.
