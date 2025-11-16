Slušaj vest

- Izdržaćemo i ovo. Ja te kumim Bogom, nemoj molim te. Ti nisi pi*ka - rekla je Milena.

- Ja ću da se raspadnem - rekao je Bebica.

- Ja ću te skupljati. Ovde je sve teže, ja to nism doživela, ali znam koliko je teško - rekla je Milena.

Bebica se prisetio svoje bivše

- Moja bivša žena nije htela da promeni prezime, shvataš kakvo poštovanje imamo. Znaš li šta to znači? - rekao je Bebica.

- Mnoge žene bi dale da imaju partnera kakav si ti. Preterao si sa davanjem. Kad ne poštuješ sebe, ne poštuje te niko - rekla je Milena.

