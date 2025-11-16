Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica i Milena Kačavenda osamili su se u dvorištu jer se ona rasplakao zbog raskola sa Teodorom Delić.

- Izdržaćemo i ovo. Ja te kumim Bogom, nemoj molim te. Ti nisi pi*ka - rekla je Milena.

- Ja ću da se raspadnem - rekao je Bebica.

- Ja ću te skupljati. Ovde je sve teže, ja to nism doživela, ali znam koliko je teško - rekla je Milena.

Nenad Macanović Bebica verio Teodoru Delić Foto: Printscreen

Bebica se prisetio svoje bivše

- Moja bivša žena nije htela da promeni prezime, shvataš kakvo poštovanje imamo. Znaš li šta to znači? - rekao je Bebica.

- Mnoge žene bi dale da imaju partnera kakav si ti. Preterao si sa davanjem. Kad ne poštuješ sebe, ne poštuje te niko - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsPRE PAR DANA SE VERILA, A SADA JE PIPKAJU DRUGI MUŠKARCI! Gledaoci zgroženi Teodorinim ponašanjem, dopustila da joj Asmin radi sve ovo (VIDEO)
Teodora Delić dozvolila da je Asmin pipka
StarsON SPREMA VERIDBU, A ONA ŽELI DA GA PREVARI! Ukućani šokirani šta Bebica pravi od sebe, haos u Eliti
Teodora Delić
StarsBEBICA PLAČE KAO KIŠA NAKON ŠTO GA JE TEODORA ŠUTNULA! Tvrdi da više ne može da izdrži: Nikada se nisam ovako osećao...
Bebica plače kao kiša
StarsMUNJEZOVA MAJKA SE HITNO OGLASILA NAKON ŠTO JE BEBICA FIZIČKI HTEO DA POVREDIO NJENOG SINA: Vidim da...
Munjez postao otac

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP561 Izvor: Kurir TV