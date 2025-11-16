ANEĐELO I ANITA SE UDRUŽILI KAKO BI SPASILI BEBICU IZ LJUBAVNOG PONORA! On ne čuje ništa sem svoje samoće, plače kao da je doživeo najgoru sudbinu na svetu
Nenad Macanović Bebica ne prestaje da plače zbog raskida sa Teodorom Delić, a Anđelo Ranković i Anita Stanojlović su udružili snage da ga podignu sa dna.
- Ti nisi kriv ništa, nisi ništa loše uradio - rekla je Anita.
- Jesam li bio uvek realan? - pitao je Bebica.
Tekst se nastavlja posle oglasa
Na neke stvari uvek možeš da računaš. Naše stalno niske cene su jedna od njih. I juče i danas i sutra. Isplati se.
- U 90% slučajeva - rekla je Anita.
- Pa što? - govorio je plakajući.
Anita dala sve od sebe da oraspoloži na Bebicu
- Ti si ispravan, kao i ja. Mi dajemo sve od sebe, ali ona ne bi za tebe. Imaš decu, nemoj da te bilo ko gleda - rekla je Anita.
- Moja deca i ona su mi bili sve na svetu - rekao je Bebica.
- I meni je on bio bitan. Ne možeš decu u isti koš sa njom da stavljaš - rekla je Anita.
- Ja bih dao život moj za nju sutra- rekao ej Bebica.
- Ona ne bi i nije do tebe. Ako te voli vratiće se - rekla je Anita.
- Ništa joj loše u životu nisam uradio - rekao je Bebica.
- Nisi, ajde ustaj - došao je Anđelo.
- Ti si moj drug i brat! Znaš koliko volim Teodoru? - pitao je Bebica.
- Znam, to nije upitno uopšte - rekao je Anđelo.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak: