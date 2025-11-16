Slušaj vest

Teodora Delić ispričala je Ivanu Marinkoviću kako se zajedno sa Aneli Ahmić posprdala sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Nisam ja ništa tu... Ja sam se sprdala. Nije mi smetalo da mi da viski. Hit! Pije, eno ga. Tačno znam kad on popije - pričala je Teodora rugajući se Bebici.

