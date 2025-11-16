Teodru ne zanima Bebica, briga je što plače za njom
Stars
TEODORA UŽIVA DOK GLEDA UCVELJENOG BEBICU! Njegove suze joj hrane ego, učesnici šokirani koliko je hladnokrvna (VIDEO)
Slušaj vest
Teodora Delić ispričala je Ivanu Marinkoviću kako se zajedno sa Aneli Ahmić posprdala sa Nenadom Macanovićem Bebicom.
- Nisam ja ništa tu... Ja sam se sprdala. Nije mi smetalo da mi da viski. Hit! Pije, eno ga. Tačno znam kad on popije - pričala je Teodora rugajući se Bebici.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši