Peja je sada nakon 30 godina otkrio pravi razlog razvoda.

- Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest meseci došla i rekla "jel ti razmišljaš o nama - kaže on pa dodaje:

- Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo...a ona kaže zato što se volimo. Tu je pogrešila. Ovo nikad nikom nisam reko, da je rekla zbog našeg sina ja bih se pomirio. Ja sam 20. decembra saznao da sam bolestan i da treba dauradim tri baj pasa. ja sam imao operaciju, koju sam jako teško podneo. tada sam umesto lav, postao mačka. Ona je tog trenutka videla mene da sam mače i poželela da se raziđemo.

Potresni detalji odrastanja Zlate Petrović

Zlata Petrović je odrasla s majkom i očuhom, a oca je upoznala tek kada je imala 20 godina.

- Bolje ikad nego nikad. I onda sudbina tako odredi da i njega i njegovu suprugu ja sahranim, jer je i moj brat po ocu, koga sam jedino imala, umro. Zbog toga što sam rasla bez njega, moguće je da u drugim ljudima stalno tražim ljubav, srce i dušu. Iako sam očuha volela najviše na svetu. On nikada nije govorio da ima dva sina, već je uvek govorio da ima troje dece.

Inače, Zlata Petrović prima dve penzije.

U Srbiji dobija 32.000 dinara, a austrijska joj iznosi 500 evra. Ona je sredinom 2018. stekla uslov za prevremeno penzionisanje, što je i iskoristila.

