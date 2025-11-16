PRIČALO SE DA MITAR MIRIĆ VARA SVOJU ŽENU, A EVO KAKO ONA IZGLEDA! Plavuša je i gotovo se nikada ne pojavljuje javno
O privatnom životu Mitra Mirića zna se veoma malo. Iako rado govori o pehovima koji ga zadese na nastupima, o svojoj supruzi nikada nije govorio.
Jednom prilikom na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk objavio je fotografiju svoje supruge Suzane Mirić i male unuke i tada iznenadio javnost budući da nikada nije uradio tako nešto.
Mitrova supruga veoma lepa žena
Supruga Mitra Mirića je veoma lepa žena, a javnost do tada nije imala prilike da je vidi.
Međutim, o jednoj stvari su brujali svi mediji. Mitar se našao u centru skandala kada je u medijima odjeknula vest da je suprugu prevario sa 30 godina mlađom koleginicom.
Lepa Gaga (to joj je umetničko ime) je takođe pevačica, a neretko je na svom Fejsbuk profilu objavljivala fotografije sa pevačem gde je pisala "moja ljubav".
Nastupali su zajedno, pojavljivala mu se u spotovima, a sada je prestala da objavljuje fotografije pevača na svom profilu. Svojevremeno je objavila i fotografiju gde se ljube i time su punili naslovnice danima.
Pogledajte dodatni snimak: