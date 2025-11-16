Slušaj vest

O privatnom životu Mitra Mirića zna se veoma malo. Iako rado govori o pehovima koji ga zadese na nastupima, o svojoj supruzi nikada nije govorio.

Jednom prilikom na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk objavio je fotografiju svoje supruge Suzane Mirić i male unuke i tada iznenadio javnost budući da nikada nije uradio tako nešto.

suzana-miric-facebook.jpg
Žena Mitra Mirića Foto: Printscreen/Facebook

Mitrova supruga veoma lepa žena

Supruga Mitra Mirića je veoma lepa žena, a javnost do tada nije imala prilike da je vidi.

Međutim, o jednoj stvari su brujali svi mediji. Mitar se našao u centru skandala kada je u medijima odjeknula vest da je suprugu prevario sa 30 godina mlađom koleginicom.

Lepa Gaga (to joj je umetničko ime) je takođe pevačica, a neretko je na svom Fejsbuk profilu objavljivala fotografije sa pevačem gde je pisala "moja ljubav".

Mitar Mirić Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Nastupali su zajedno, pojavljivala mu se u spotovima, a sada je prestala da objavljuje fotografije pevača na svom profilu. Svojevremeno je objavila i fotografiju gde se ljube i time su punili naslovnice danima.

Goran Bregović Zdravko Čolić Momčilo Bajagić Bajaga Mile Kitić Mitar Mirić
Mitar Mirić, Ivan Kuki.jpg
376215_251012.00_16_14_20.Still009.jpg
damir04-damir-dervisagic.jpg
333a9688.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP561 Izvor: Kurir TV