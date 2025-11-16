Slušaj vest

Elma Sinanović nedavno je progovorila o zetu i otkrila da on ima lava kao kućnog ljubimca.

"Nećeš ti tamo nikad"

1/6 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Printscreen/Toxic Tv, Pritnscreen, Printscreen/Premijera

- Kad sam čula da oni imaju lava, odmah sam joj rekla: "Nećeš ti tamo nikad." Ne može da se uzmeš tamo nikad. Imaju lava, a naš maltezer Badi se samo pogleda s njim na kameri i počne da se trese dok lav riče - rekla je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Elma o budućem zetu

1/10 Vidi galeriju Pevačica Elma Sinanović pričala je nedavno o privatnom životu i otkrila detalje koje javnost do skoro nije znala Foto: ATA images

Iako se povodom ove teme nije oglašavala ni Elma, a ni Hulija, vlasnica velikih hitova se svojevremeno osvrnula na ćerkinu udaji, a uz to je imala i važnu poruku za zeta.

- Jao, udaće se Hulija valjda. Samo znam da ću biti na strani svog budućeg zeta. Podržavam ga i unapred žalim. Ona je posebna. Opasnica jedna, totalna suprotnost meni. Nema ništa na mene, totalno je drugačija. Ja sam dobrica, a ona gazi samo. Radikalna je - samo crno-belo, nema ništa sivo. Ide sad za Katar, biće tu svašta nešto - uz osmeh je rekla Elmasvojevremeno pred kamerama emisije "Ekskluzivno".

Hulija: Gušila sam se, suzile su mi se oči

Hulija je, s druge strane, podelila i priču o ljubavi prema životinjama:

"Ljubav je meka, prede i ima četiri šapice. Nekada nisam mogla ni da priđem mački zbog alergija – gušila sam se, suzile su mi se oči. A u dvorištu nam se skupljalo jedanaest mačaka, rušile su, kidale šta stignu, cveće nije imalo šanse da opstane… Ali nikada nam to nije smetalo. Najvažnije je da su životinje site i na sigurnom.

Jednog dana pojavio se mali mačak, jedva dva meseca star, stoji na vratima, plače i udara glavicom da ga pustimo unutra. Mama pita strica da li je njegov, a on odgovara: "Nikad ga nisam video." Odmah sam znala - ovaj mali je došao kod nas s razlogom.

Za razliku od drugih mačaka koje beže čim im priđeš, on je bio drugačiji. Preo je, tražio da ga mazimo, uvlačio se u krilo kao da je oduvek tu. Iako sam imala napade alergije, stavila sam tri maske, okupala ga i polako unosila u kuću. Malo po malo, postao je deo našeg doma i mog srca.

Bila sam uplašena kako će reagovati moja tri psa -– veliki kog sam spasila s ulice pre devet godina i dva mala. Ali svi su ga prihvatili kao svog. Danas jedu zajedno, spavaju zajedno i živimo kao prava mala porodica. Nekada lutalica, a sada moj mir i moja najmekša ljubav. I da dodam - zauvek sam za spasavanje i udomljavanje, a ne kupovinu", napisala je Hulija.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: