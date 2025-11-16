Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević otkrio je zbog čega se nije pojavio na koncertu pevačice Emine Jahović, iako je navodno bio pozvan.

Nakon konstatacije novinarke da je poziv dobio, ali ga nije prihvatio, Saša, koji se nedavno verio, kratko je prokomentarisao:

- Hvala ti na odgovoru, lepo si konstatovala. Nemam šta da dodam, ne bih da pravim preveliku pompu oko toga... Imam svoje razloge. Hajde da ih nazovemo poslovno-privatni - rekao je Kovačević za Telegraf.

Ovako je Saša Kovačević nekad izgledao:

1/6 Vidi galeriju saša kovačević nekad Foto: Printscreen, Pritnscreen

Na pitanje kako to da se, kao neko ko se nikada nije zamerao kolegama, ovog puta nije pojavio, dodao je:

- Ni danas se ne zameram nikome i, kao što vidite, trudim se da budem džentlmen, kakva god da je priča u pitanju... Nije ovo prvi put.

Istakao je i da je Emina na njegovim nastupima uvek dobrodošla.

- Naravno, uvek je dobrodošla. Imamo jednu prelepu zajedničku pesmu koja traje već 15 godina. Drago mi je što i dalje živi posle toliko vremena - to je najveća satisfakcija i za nju i za mene.

Nataša Bekvalac nije došla na koncert

Nataša Bekvalac se nije pojavila kao gost na koncertu Emine Jahović, a pevačica je nedavno otkrila i razlog.

- Nataša je trebalo da bude gost, ali iz privatnih razloga nije došla, rekla je Emina, a onda otkrila da Sašu Kovačevića nije pozvala da joj bude gost na koncertu iako sa njim ima duet.

- Pa nisam mogla da pozovem celu estradu, znate koliko dueta imam trebalo bi da zovem još mnoge druge, ali sam izabrala ove ovaj put.

1/9 Vidi galeriju Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru koji je popunjen do poslednjeg mesta Foto: Boba Nikolić

Milica Todorović, iako je u podomakloj trudnoći, ispoštovala je Eminu i pojavila se na njenom koncertu, a zajedno su izvele duet "Limunda".

- Bilo je teško da nagovorim Milicu Todorović da dođe s obzirom na to da je u poodmakloj trudnoći. Mislim da će ovo biti njen poslednji nastup pred porođaj, već je krenula da raste. Preslatka je stvarno i mnogo mi je drago da je bila tu.

Poslušajte zanimoljivosti o estradnjacima: