Ćerka pevačice Goce Tržan, Lena Marinković aktivna je na društvenim mrežama, a sada je podelila sliku iz kuće na kojoj je pozirala uz stihove mamine pesme.

Naime Lena Marinković, pustila je dugu smeđu kosu, pevala i zavodila kameru, dok su u pozadini išli sledeći ljubavni stihovi Gocinog velikog hita:

Lena Marinković pozira uz pesmu Foto: P

"Ako je Bog dozvolio

Da me za srce ugrizeš

I da me probaš

Ko te je iz mojih misli pustio

Da po sobi hodaš".

Lena Marinković Foto: Printscreen/Instagram

Lena se nedavno sa momkom Vukašinom pojavila na maminom koncertu u Beogradu, a potom je na društvenim mrežama delile njihove zajedničke momente, o čemu se naširoko priča.

Lena je, podsetimo, na svom profilu na Instagramu prošlog meseca podelila fotografije sa Vukašinom Jovanovićem (18).

Na slikama su pozirali zagrljeni, a na jednoj od fotki Jovanović nežno ljubi Lenu u obraz, zagrlio je i ne pušta je, a ona nije skidala osmeh sa lica, dok je veliku pažnju privukao i njen dekolte.

Lena je Jovanovića tad označila na objavi, uz emotikon belog srca.

