LENA PRVO CELOM SVETU POKAZALA KAKO JE DEĆKO LJUBI, A SADA OTIŠLA KORAK DALJE! Evo šta je napravila ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića
Ćerka pevačice Goce Tržan, Lena Marinković aktivna je na društvenim mrežama, a sada je podelila sliku iz kuće na kojoj je pozirala uz stihove mamine pesme.
Naime Lena Marinković, pustila je dugu smeđu kosu, pevala i zavodila kameru, dok su u pozadini išli sledeći ljubavni stihovi Gocinog velikog hita:
"Ako je Bog dozvolio
Da me za srce ugrizeš
I da me probaš
Ko te je iz mojih misli pustio
Da po sobi hodaš".
Lena kači fotke na kojima je dečko ljubi
Lena se nedavno sa momkom Vukašinom pojavila na maminom koncertu u Beogradu, a potom je na društvenim mrežama delile njihove zajedničke momente, o čemu se naširoko priča.
Lena je, podsetimo, na svom profilu na Instagramu prošlog meseca podelila fotografije sa Vukašinom Jovanovićem (18).
Na slikama su pozirali zagrljeni, a na jednoj od fotki Jovanović nežno ljubi Lenu u obraz, zagrlio je i ne pušta je, a ona nije skidala osmeh sa lica, dok je veliku pažnju privukao i njen dekolte.
Lena je Jovanovića tad označila na objavi, uz emotikon belog srca.
Pogledajte dodatni snimak: