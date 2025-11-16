Slušaj vest

Voditeljka Milica Kon otkrila je zanimljive detalje o svom braku sa kompozitorom Markom Konom, kao i o porodičnim nesuglasicama koje su obeležile njen život.

U emisiji "Magazin In" podelila je kako njen suprug podržavanjen devojački život, kao i da rado finansira mnoge njene prohteve.

Voditeljka Milica Kon otkrila je zanimljive detalje o svom braku sa kompozitorom Markom Konom, kao i o porodičnim nesuglasicama koje su obeležile njen život

- Verovale ili ne, mene suprug podržava u devojačkom životu! Kaže mi ''kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?'' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna - rekla je, pa dodala:

- On meni daje tu slobodu. Sve nam finansira, ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže ''ja ću sve da vam završim, rezervišem'' pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osećam kao devojka.

Marko i Milica Kon

Ne priča sa pola familije

Inače, voditeljka je otkrila i to da nije sa 90 posto familije u kontaktu.

- Nije da ne pričam sa celom familijom, ali nisam u kontaktu sa 90 posto njih. To su srpska posla.

Nasledstvo, imovina, to mi je ostalo u amanet od mame pokojne. Tako da eto zato. Ona se posvađala sa tim delom familije i ja prosto ne mogu da nastavim kontakt, ako su oni nju povredili - rekla je Milica.

