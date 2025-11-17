ĆERKA POZNATIH RODITELJA JEDE PASULJ I PEČENJE: Pokazala pravu seosku trpezu - zgodna je do bola i ne brine se za liniju
Ćerka pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, Sofija Šašić podelila je sa pratiocima kako izgleda njena mirna, porodična nedelja. Na snimku koji je objavila vidi se da Sofija uživa u pravoj domaćinskoj trpezi. Ispred nje su se našli pasulj i pečenje, tradicionalna kombinacija kojoj retko ko može da odoli.
"Jedna savršena nedelja" - napisala je Sofija, koja inače važi za veoma zgodnu i atraktivnu devojku i po svemu sudeći ne ustručava se kada je hrana u pitanju i ne brine da će pokvariti liniju.
Sofija je potom pokazala kadrove iz prirode sa domaćim životinjama, koje su sve oduševile.
"Vrh nosa mi je pao do gornje usne"
Podsetimo, Sofija Šašić je nedavno priznala da je zbog devijacije prvi put morala da operiše nos, a da je drugi put otišla pod "nož" jer nije bila zadovoljna izgledom.
- Operisala sam nos dva puta. Ja nisam slušala doktora i htela sam operaciju sada i odmah, bez ikakvog čekanja, iako mi je doktor rekao: "Sofija, premlada si, nije ti hrskavica još formirana, sačekaj još godinu, dve i biće sve super i nikada ništa više nećeš morati da radiš." Ne, ja sam to htela misleći da će mi stvarno biti bolje jer sam ja imala ogroman problem sa disanjem i konstantno sam disala na usta, što mi je jako smetalo. I tako napunim je 19 godina i odem da zakažem operaciju nosa i to sve sjajno prođe, oporavak isto. Totalnu anesteziju sam super podnela, drugi put čak bolje nego prvi. Oporavak mi je trajao pet dana umesto sedam, osam, devet. Znači, ja sam se samo jedno jutro nakon par meseci probudila i pogledala se u ogledalo, a meni je vrh nosa pao do gornje usne skroz - rekla je Sofija.
kurir.rs/blic