- Operisala sam nos dva puta. Ja nisam slušala doktora i htela sam operaciju sada i odmah, bez ikakvog čekanja, iako mi je doktor rekao: "Sofija, premlada si, nije ti hrskavica još formirana, sačekaj još godinu, dve i biće sve super i nikada ništa više nećeš morati da radiš." Ne, ja sam to htela misleći da će mi stvarno biti bolje jer sam ja imala ogroman problem sa disanjem i konstantno sam disala na usta, što mi je jako smetalo. I tako napunim je 19 godina i odem da zakažem operaciju nosa i to sve sjajno prođe, oporavak isto. Totalnu anesteziju sam super podnela, drugi put čak bolje nego prvi. Oporavak mi je trajao pet dana umesto sedam, osam, devet. Znači, ja sam se samo jedno jutro nakon par meseci probudila i pogledala se u ogledalo, a meni je vrh nosa pao do gornje usne skroz - rekla je Sofija.