MILICA DABOVIĆ OTIŠLA KOD DEČKA U LAS VEGAS: Pokazala sliku kazina - ludo se provodi u Americi
Nekadašnja košarkašica Milica Dabović otišla je u Las Vegas gde živi njen dečko Milan, a po svemu sudeći ona se veoma zanimljivo i ludo provodila u Americi.
Milica Dabović posetila je partnera u Las Vegasu, a na svom profilu na Instagramu pokazala je nestvarne kadrove iz jednog od najpoznatijih gradova na svetu.
Milica je snimala kazino, po čemu je inače Vegas i poznat, zatim svetleću fontanu, kao i imitaciju Ajfelove kule u Parizu, a njeni pratioci bili su oduševljeni.
Udaću se za njega i roditi mu petoro dece
- Čekali smo jedno na drugo i da vidimo šta nam donosi ovo malo života što imamo. Imamo zajednička interesovanja, energija… Uvek ću verovati u ljubav, ali teško je verovati muškarcima. Stefanov otac me je dokrajčio. Sa Vanjom je otišlo kao vetar, a sa Milanom sam shvatila šta je ljubav, a pre nikada nisam volela. U miru si, da te muškarac vodi kroz život. Uopšte ne razmišljam o tome. Verujem mu, dvoje ljudi se prepoznaju. Ja sam vapila za tim - rekla je jednom prilikom Milica.
Takođe, ona je govorila i o njihovom venčanju.
- U ljubavi cvetaju ruže, srećna sam konačno. Čudno mi je da sam konačno srećna posle 43 godine. On je onaj pravi i udaću se za njega, rodiću mu petoro dece i živećemo srećno do kraja života - pričala je.