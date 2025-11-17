Slušaj vest

Nekadašnja košarkašica Milica Dabović otišla je u Las Vegas gde živi njen dečko Milan, a po svemu sudeći ona se veoma zanimljivo i ludo provodila u Americi. 

Milica Dabović posetila je partnera u Las Vegasu, a na svom profilu na Instagramu pokazala je nestvarne kadrove iz jednog od najpoznatijih gradova na svetu.

Milica je snimala kazino, po čemu je inače Vegas i poznat, zatim svetleću fontanu, kao i imitaciju Ajfelove kule u Parizu, a njeni pratioci bili su oduševljeni.

Milica Dabović Foto: Pritntscreen/Instagram

Udaću se za njega i roditi mu petoro dece

- Čekali smo jedno na drugo i da vidimo šta nam donosi ovo malo života što imamo. Imamo zajednička interesovanja, energija… Uvek ću verovati u ljubav, ali teško je verovati muškarcima. Stefanov otac me je dokrajčio. Sa Vanjom je otišlo kao vetar, a sa Milanom sam shvatila šta je ljubav, a pre nikada nisam volela. U miru si, da te muškarac vodi kroz život. Uopšte ne razmišljam o tome. Verujem mu, dvoje ljudi se prepoznaju. Ja sam vapila za tim - rekla je jednom prilikom Milica.

Takođe, ona je govorila i o njihovom venčanju.

- U ljubavi cvetaju ruže, srećna sam konačno. Čudno mi je da sam konačno srećna posle 43 godine. On je onaj pravi i udaću se za njega, rodiću mu petoro dece i živećemo srećno do kraja života - pričala je.

