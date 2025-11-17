ŽELJKO MITROVIĆ ZAPRETIO OTKAZIMA NA PINKU: Milica javno reagovala na njegovu odluku: Od danas kreće haos
Objava Željka Mitrovića, na dan krsne slave, izazvala je veliku pažnju javnosti kada je uz sliku sa slavske trpeze, koju je prvi put slavio bez majke, najavio da će pljuštati otkazi na Pinku.
Kako je napisao, dan pre slave je bio na grobu svoje majke, gde se zakleo da će "počistiti" svoju kuću od neprijatelja.
Iako nije precizirao na koga je mislio, već da se to odnosi na zaposlene na Pinku, Mitrović je vidno besan poslao poruku nelojalnim.
- Danas je moja slava i dan kada je prosle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca! Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu! Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem g*vana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović.
Na njegovu odluku, reagovala je njegova supruga Milica Mitrović, ali i ćerka Andrea, koje du ga javno podržale.
Mitrovićeva supruga i ćerka su ispod njegove objave postavile po nekoliko emotikona srca i ovim mu pružile podršku, ali se i složile s njegovom odlukom.