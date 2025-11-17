Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković usred skandala sa bivšom prijateljicom Kijom Kockar, istakla je da se potpuno posvetila sebi i da je mnoge ljude otpisala iz svog života.

- Ugađam sebi, u smislu da više ne dozvoljavam energetskim vampirima da isisavaju život iz mene, da manipulišu mnome, na primer pasivnom agresijom, time što će da ćute i tome što će čekati neku moju reakciju. Sklanjam se od takvih ljudi, po cenu da ostanem sama, sklanjaću se zato što sam shvatila da ne treba po svaku cenu biti okružen svakojakim ljudima i treba birati dobre energije, jer svi smo mi energija i svi mu upijamo ono što neko drugi šalje, rekla je za Hype TV Katarina Živković.

"Udarila je na mene, na moju porodicu"

Kaća Živković je prethodno rekla da ne planira da se smiri i da će nastaviti da iznosi informacije o Kiji zbog toga što je ona objavila identitet njenog muža.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

Kaća objavila Kijinog ljubavnika

Nakon toga je Katarina Živković iznela tvrdnje da je Kija u emotivnoj vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije. Nakon toga je i objavila njegovu sliku.

- Zar ti je toliko dugo trebalo da odgovoriš na tako lako pitanje? Nisam ni očekivala da ćeš priznati javno, bitno je da si meni rekla odavno. Mislim da se on nalazi na ovoj slici - napisala je Katarina.

Kija: "Nikada nisam bila ljubavnica"

Podsetimo, Kija je rekla da nikada nije bila u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije kao što Katarina iznosi.

- Niko ko mi je bio prijatelj toliko godina bi trebalo da zna da ja nikome nisam bila ljubavnica. Ovo bi čak i moj bivši suprug koji mi želi sve najgore i ja njemu, mogao da uvek potvrdi. Teška srca, al on ima čast. Čovek o kojem pričaš se zove Aleksandar i dobar je drug sa Milanom, sa mojim bivšim suprugom Slobodanom, a ja sam još bolja sa njim i sa njegovom ženom (ne znam što ga u lažima razvodiš i još ga stvaljaš u suspenziju, čovek radi). Neko ko nešto zna - napiše. Šta mene pitaš preko storija? Ne znam ni kako Milan dozvoljava da tako da olako pričaš laži o njegovom drugu. Kao neko ko te zna, tvoja nemoć sad nema granicu. Čas privatni život, ne želim da se pravdam, čas Kija je ljubavnica. Ideš po portalima na Insta i komentarišeš. Ljudi ti se smeju. Oni koji su te savetovali da iskuliraš sve su ti zasta bili prijatelji. Katarina toliko znam o tebi. Znaš i sama - napisala je Kija na svom instagramu.

