U subotu je na novosadskom Spensu održan koncert koji će publika dugo pamtiti - Saša Matić ponovo je pokazao zašto je jedan od najvoljenijih pevača na Balkanu. Pred više od 10.000 ljudi, legendarni umetnik priredio je veče puno emocija, iskrenih trenutaka i muzike koja spaja generacije.

Publika je od prvog takta do poslednjeg refrena pevala zajedno sa njim, a najviše emocija izazvale su pesme sa novog albuma “Noćas nam ne gine ljubav”, koji je već nedeljama broj jedan u trendingu širom regiona. Isto tako, publika je gromgolasnim aplauzom pozdravila Editu Aradinović, koja je zajedno sa Sašom otpevala dve pesme “Zver” i “More tuge”

Pored sjajne muzičke energije, ono što je obeležilo veče jeste human gest Saše Matića, koji je nakon koncerta odlučio da će deo prihoda od prodaje karata donirati Dečjoj onkologiji Kliničkog centra Vojvodina.

- Ovo veče nije samo muzika, ovo je ljubav. Želim da deo onoga što sam večeras dobio od moje publike doniram onima kojima je to najpotrebnije - našim malim herojima sa Dečje onkologije. Prava radost je u davanju, a ako smo makar jednim gestom izmamili osmeh na njihova lica - ovaj koncert je ispunio svoju pravu svrhu - izjavio je pevač nakon koncerta.

Koncert Saše Matića u Novom Sadu Izvor: Live production

Na društvenim mrežama nižu se komentari podrške:

- Ovo je bio koncert za pamćenje. Emocija, glas i humanost - to je pravi Saša. Kralj koji ima i glas i srce.