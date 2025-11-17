Slušaj vest

Lana Jurčević (41) na društvenim mrežama iznenadila je pratioce kada je objavila da je u blagoslovenom stanju. Sa suprugom čeka svoje drugo dete, a mezimicu Majlu Lili dobili su u novembru 2023. godine.

Lana se dugo dana nije pojavljivala u javnosti, a onda je sve iznenadila novom pesmom i najlepšim vestima.

Iznenadila publiku

-Trebalo mi je vremena da skupim snagu, sve pripremim, snimim pesmu i spot. Pitala sam se da li sam uopšte spremna, da li sam zaboravila ovaj posao, da li je još uvek u meni, u mojoj krvi... To je pesma o ljubavi prema detetu, ali se može primeniti i na bilo koju drugu ljubav, sve što je deo nas. Sećam se trenutka kada mi je ta pesma došla i znala sam da je to to. Sećam se i trenutka kada vam lekar kaže najgoru moguću stvar.

Ponosna sam što nisam klonula duhom čak ni kada su mi rekli najtežu rečenicu, da je to početak kraja. U tom trenutku ne znate kako ćete reagovati ili kako ćete se ponašati... Ali onda sam dozvolila da me instinkt i vera vode. I srećna sam što smo imale srećan kraj - govorila je Lana, koja je prošla kroz težak period pre nego što je postala majka.

"Žene su kao nafinija čipka"

- Mi žene smo tkane na poseban način. Postoji razlog zašto nam je Bog dao sposobnost da budemo majke. Mi smo kao najfinija čipka, sastavljena od toliko slojeva, i možemo sve da izdržimo. Naravno, tate su podjednako važni, sa dobrim partnerom sve je lakše - rekla je Lana za hrvatske medije.

