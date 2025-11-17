Slušaj vest

Bivši fudbaler Duško Tošić završio je izgradnju luksuzne stambene zgrade u Zemunu, a svi stanovi već su rasprodati, što mu je donelo višemilionsku zaradu.

Kako otkriva dobro obavešteni izvor blizak Tošiću, koji je nadomak Zrenjanina nedavno kupio vikendicu s bazenom, bivši reprezentativac se povukao iz ugostiteljstva i gotovo u potpunosti posvetio građevinskim projektima, u koje ulaže novac zarađen tokom bogate sportske karijere i milionskih fudbalskih ugovora.

Duško Tošić Foto: Privatna Arhiva, Antonio Ahel/ATAImages

- Duško je pametno ulagao još dok je aktivno igrao. Danas ima partnera s kojim vodi građevinski biznis, a zgrada u Zemunu njihov je najuspešniji projekat do sada. Lokacija je izuzetno mirna i tražena, a objekat je urađen po najnovijim standardima - zato su se stanovi prodali mnogo brže nego što su očekivali - otkriva izvor.

Zgrada se odlikuje modernom arhitekturom, vrhunskim materijalima i luksuznim završnim radovima, pa je veliki broj kupaca obezbedio svoje stanove još tokom izgradnje.

- Tošić planira da nastavi u istom pravcu. Ovaj projekat mu je pokazao da je građevina pravi potez i da može da bude izuzetno profitabilna kada se radi ozbiljno, temeljno i kvalitetno - zaključuje sagovornik.

Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

kurir.rs/informer

Ne propustiteStars"ZBOG DIVNE NE PRAŠTAM" Jelena Karleuša iskreno o aferi sa Ognjenom Vranješom: Verovala sam mu, a on me ucenjivao intimnim snimcima! Pomenula i Duška Tošića
Jelena Karleuša Ognjen Vranjes Divna Karleuša
StarsSOFIJA ŠAŠIĆ OPLELA PO CECI RAŽNATOVIĆ: "Ne znam ko je nagovara da oblači ono" Kad čujete šta je rekla za JK iznenadićete se
sofija ceca.jpg
Stars"DUŠKO NIJE MOGAO DA PODNESE, ALI..." Jelena Karleuša brutalno o Tošiću: Sve je već viđeno, svaki deo mog tela! A evo šta je rekla o novoj ljubavi
2376337 copy.jpg
StarsJK I TOŠIĆ DANAS IMAJU POVOD ZA SLAVLJE! Diva se oglasila iz luksuzne vile pa se prisetila porodične sreće koju su osetili na ovaj dan: Buketi cveća i poruka
jelena karleuša duško tošić.jpg