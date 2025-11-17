Slušaj vest

Dado Polumenta nedavno se prisetio neprijatnog iskustva koje je imao na nastupu u Novom Pazaru.

Pevač je otkrio detalje nemilog događaja, kada je nasred bine dobio šamar od gazde kluba.

"Dobio sam šamar ničim izazvano"

- Imao sam jednu situaciju u Novom Pazaru. Šamar sam dobio nasred bine ničim izazvano. Ne znam te ljude, ali razlog je zato što nisam hteo da dođem za taj sto kad su me zvali. "Znaš li ti ko te zove?", rekao sam tada: "Vidi, da me zove ne znam ko, ne idem po stolovima. Onda je došao taj neki gazda kluba i ovaj iza njega mi opali šamar bez razloga. Sreća pa je tu bio moj otac. Ni danas mi nije jasno zašto se to desilo. Jedan je poginuo, ovog drugog su ubili. To Bog sve stavlja na svoje mesto - ispričap je Dado za Hype TV.

Foto: Kurir Televizija

Bivša žena iz Novog Paraza

Polumenta je pre oko deset godina bio u kratkom braku sa dizajnerkom Selmom Mekić, koja mu se nakon jednog od spominjanja njenog imena u javnosti, obratila putem društvenih mreža.

- Neka Dada Polumentu neko obavesti da se od Selme Mekić razveo pre skoro deset godina i da mu je zabranjeno da moje ime i prezime spominje javno, bilo to u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Neka se pozabavi svojom ženom i decom i neka nedostatak medijske pažnje traži na drugom mestu. Nikad u životu nisam spomenula njegovo ime javno. Ovo će biti prvi put da spomenem, a nadam se i poslednji, ukoliko se nauči pameti i prestane on mene da spominje. Za svaki intervju koji sam dala, prvi uslov je bio da se njegovo ime ne spominje - napisala je ona i dodala:

- Mi svakako znamo šta je prava istina i šta je bilo među nama, ali nemam potrebu da o tome pričam javno ili se pravdam bilo kome. Kad se ženio, znao je koga i kakvu ženu ženi. Nikad u svom životu nisam pravila senzacije na osnovu svog privatnog i emotivnog života. Tako da, možda sam sad zaljubljena, ali to sigurno neće biti senzacija na osnovu koje ću ja da profitiram, skrećem pažnju na sebe i gradim nešto. Jedino što me je zanimalo je uvek bila vera, kultura, umetnost i istina. Čuvaj se besa strpljiva čoveka Polumenta i pazi ubuduće - napisala je veroučiteljica na Fejsbuku.

