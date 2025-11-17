Slušaj vest

Voditelj i autor raznih političkih emisiji Milomir Marić tokom svoje karijere suočavao se sa mnogim ljudima iz različitih delova društva.

Nije nepoznato da je voditelj imao bliske susrete sa kriminalcima i mafijašima koji su devedesetih harali Beogradom.

O tim susretima i pričama za sva vremena još uvek se govori, a jedan od najvećih sukoba imao je sa Željkom Ražnatovićem Arkanom zbog tekstova koje je objavljivao u listu "Duga".

Mi smo kontaktirali Milomira Marića, koji nam je otkrio da ga Arkan nije lično napao, ali jesu ljudi iz njegovog okruženja.

"Napao me je trostruki ubica kasapin"

- Arkan mi nije ništa uradio, ali ljudi iz njegovog okruženja jesu - započinje Marić i nastavlja.

- Reč je o Zoranu Pjaniću Zmiji, koji me je davnih dana napao dok sam sedeo u jednom kafiću sa tadašnjim ministrom, išao je direktno ka meni i rekao mi da smo se upoznali tokom leta u Budvi. Odgovorio sam mu da me je sigurno pomešao sa nekim, a onda sam osetio jak udarac i snažan bol u glavi, toliko sam krvario da sam uleteo u prvu stomatološku ordinaciju kako bi sprečili dalju katastrofu - priča čuveni voditelj pa dodaje:

- Cela situacija je jeziva jer se ispostavlja da je Zmija trostruki ubica i da je nakon napada na mene ubio i isekao svoju žrtvu koja nije mogla cela da stane u džak pa ju je sekirom rastavljao i kasapio i gurao te delove u vreće.

Milomir kaže da sad tog napadača sreće jer je izašao iz zatvora.

- Postoji iskaz kasnije gde je on tvrdio da država treba da mu bude zahvalna, a u tom iskazu pominje i napad na mene. On je izašao iz zatvora, srećemo se često na Terazijama, eto to je kompletna istina - završava Marić.

