ALEKSANDRA RADOVIĆ ODBILA NAJVEĆI HIT NINE BADRIĆ: Pevačica otkrila razlog zašto se vanvremenska balada nije našla kod nje na albumu
Aleksandra Radović je otkrila je da je odbila pesmu koja je posle kratkog vremena postala veliki hit.
Numera je na kraju završila kod Nine Badrić.
Odbila pesmetinu
- Dešavalo mi se. Sećam se, snimali smo album i imali smo već previše balada na tom albumu. U pitanju je pesma od Nine Badrić "Da se opet tebi vratim". To je pesmetina zaista. Svakako, nije kome je rečeno već kome je suđeno, a ona je stvarno sa emocijom iznela - rekla je Aleksandra tada za Blic.
Nedavno proslavila 51. rođendan
Inače, Aleksandra je nedavno proslavila 51. rođendan i tom prilikom progovorila o pritiscima društvenih mreža na izgled javnih ličnosti.
- Ne želim da izgledam kao moja ćerka. Ne želim da budem plastična. Ne želim da izlazim u grad. Društvene mreže i korišćenje filtera su doprineli tome da mnogi misle da su javne ličnosti osobe koje nemaju pore i bore. Nije normalno da žena ima 50 godina, a da nema bore - rekla je za medije tom prilikom pevačica.
Kurir/Blic
