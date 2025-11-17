Slušaj vest

Aleksandra Radović je otkrila je da je odbila pesmu koja je posle kratkog vremena postala veliki hit.

Numera je na kraju završila kod Nine Badrić.

Odbila pesmetinu

- Dešavalo mi se. Sećam se, snimali smo album i imali smo već previše balada na tom albumu. U pitanju je pesma od Nine Badrić "Da se opet tebi vratim". To je pesmetina zaista. Svakako, nije kome je rečeno već kome je suđeno, a ona je stvarno sa emocijom iznela - rekla je Aleksandra tada za Blic.

Nedavno proslavila 51. rođendan

Inače, Aleksandra je nedavno proslavila 51. rođendan i tom prilikom progovorila o pritiscima društvenih mreža na izgled javnih ličnosti.

- Ne želim da izgledam kao moja ćerka. Ne želim da budem plastična. Ne želim da izlazim u grad. Društvene mreže i korišćenje filtera su doprineli tome da mnogi misle da su javne ličnosti osobe koje nemaju pore i bore. Nije normalno da žena ima 50 godina, a da nema bore - rekla je za medije tom prilikom pevačica.

