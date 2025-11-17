Slušaj vest

Maja Volk je imala teško odrastanje, a onda je zadesila i teška sudbina u brakovima. Kako je ispričala, već sa prvim suprugom je doživela mnogo neprijatnih situacija.

Voditeljka živela je u konstantnom strahu tokom zajednice u prvom braku. Kako kaže, doživljavala je psihičko zlostavljanje od supruga. Oni su bili u zajedno tri meseca, a jednu scenu iz kupatila nikada neće zaboraviti.

- Nije bilo u pitanju fizičko, već psihičko zlostavljanje. Jednom je držao grejalicu iznad kade dok sam se kupala i pretio da će je baciti u vodu. Sa tako upaljenim grejnim telom, klatio se iznad mene... - rekla je Maja Volk.

1/4 Vidi galeriju Maja Volk Foto: Kurir / Zorana Jevtić, YouTube/Printscreen/K1 Televizija, Stefan Stojanović

Kako je ona dodala, to je samo jedna, od mnogih mučnih scena koje je doživljavala.

- I ta noć je bila jedna od onih vrlo dugih i mučnih. Nije me udario, ali mi je pretio smrću. Ujutru je bio drugi čovek, koji mi se izvinjavao i govorio da se ničega ne seća - zaključila je ona.

Kako je Maja ranije govorila, on je bio alkoholičar. A ni sa drugim muškarcem se nije proslavila.

- Na moje veze uticao je karakter roditelja. Privlačili su me snažni, jaki i hladni muškarci, kakav je bio moj otac. Moj prvi muž u Australiji bio je sušta suprotnost – blag i nežan, ali alkoholičar. U njemu su bile dve ličnosti: dr Džekil i mr Hajd. Pokušao je da me ubije dva puta. Osedela sam za jednu noć, u 28. godini. Drugi muž, otac moje dece, bio je divan roditelj, ali strog i tradicionalan. Uvek je nalazio zamerke, dok sam ja, zbog svog detinjstva, bila popustljiva. Ni s Nikosom Gusgunisom, s kojim sam raskinula veridbu 2021, nije bilo drugačije, čim sam osetila da me guši, otišla sam. Naučila sam da ne dozvolim da iko pređe granice - rekla je jednom prilikom Maja za Story.rs.

Maja Volk Foto: Tamara Trajković

Govoreći o periodu odrastanja, dodala je:

- Moji roditelji dobili su genijalno dete koje ih je zbunjivalo od rođenja. Takva deca su maštovita, radoznala i spremna na nestašluke. Oni su pokušali disciplinom da me obuzdaju, ali nije išlo – bila sam spremna da platim cenu da isteram svoje. Tukli su me i majka i otac, i to ne šamar ili dva, već ozbiljne batine. Sa pet godina rešila sam da pobegnem od kuće i to kasnije prepričavala kao anegdotu – otišla sam u kasarnu kod vojnika i provela ceo dan s njima, dajući im pogrešne podatke jer nisam htela nazad. Tek mnogo kasnije zapitala sam se šta natera dete od pet godina da pobegne od kuće. Gušili su me brigom, ljubavlju i kaznama, a ja sam intuitivno osećala da mogu da preživim samo ako ostanem svoja – kazala je svojevremeno i nastavila:

1/5 Vidi galeriju Maja Volk Foto: Privatna Arhiva

- Pubertet je bio najgori. Tada su počele i ozbiljnije batine i kažnjavanja. S jedne strane ih razumem – imali su dete koje sa 12 godina popije litar vina da vidi kako telo reaguje ili celu paklu cigareta da oseti dejstvo nikotina. Eksperimentisala sam sa sobom, a roditelji su to pokušali da uguše drastičnim merama. Plašili su se i droga, kojih je bilo na sve strane, a ja sam uz to preskakala razrede i bila dve godine mlađa od svojih školskih drugova. Zato mi je mnogo toga bilo zabranjeno – nisam išla na ekskurzije, nisam smela da ostajem do kasno... Vremenom su potpuno izgubili osećaj. Da li sam im oprostila? Jesam, ali tek posle dugih godina. Psihoterapija nakon bolesti pomogla mi je da oslobodim traume i postavim granice. Sadiste stvara mazohistu – koliko dopustite, toliko vas maltretiraju.

Kurir/Blic