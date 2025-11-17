Slušaj vest

Mirza Selimović govorio je o svojim prvim muzičkim koracima, fakultetu, selidbama ali i Zvezdama Granda.

Pevač se prisetio početaka i teškog perioda kroz koji je mogao da prođe da bi danas bio gde jeste.

"Upoznao sam svog idola"

- Prvo sam putovao do Tuzle, a kada sam upisao drugu godinu shvatio sam da gubim mnogo vremena u putu. Razgovarao sam sa roditeljima da će možda biti lakše da živim sa cimerima i živim tu. Muziku i fakultet sam sve vreme radio uporedo i mnogo mi je pomoglo to što sam pevao i zarađivao. U Orašju sam ispekao zanat. Svako veče po tri sata svirke... U početku smo bili samo mi i konobari, pitao sam se šta se dešava. Svirali smo pomalo pop i rok, pa je krenulo malo po malo... Tu sam upoznao i Čipija iz Osvajača, jednog od mojih pevačkih idola... Tada sam sa njim otpevao pesmu "Sa kim čekaš dan" i bio je oduševljen kada je čuo kako sam ga "skinuo". Ostali smo do dana današnjeg odlični prijatelji... Lepe stvari su nas spojile... - govorio je Mirza u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović.

Foto: Nemanja Nikolić

Takmičenje

Selimović se prisetio takmičenja i pre Zvezde Granda, ali i velikoj pobedi koja mu je promenila život.

- To je bilo oko prve godine fakulteta, prijavio sam se na jedno takmičenje i osvojio sam drugo mesto. To je bio dosta veliki vetar u leđa za mene. Zbog ugovora nisam mogao odmah da se prijavim za takmičenje Zvezde Granda, morao sam da čekam nekih godinu dana. Za to vreme sam možda najviše i napredovao. U Šapcu sam bio na audiciji, imao sam ogromnu tremu, grlo mi se sušilo. Bila je masa ljudi... Čekao sam dva meseca poziv, mislio sam da su me zaboravili... - govorio je Mirza i dodao:

1/9 Vidi galeriju Mirza Selimović nekad i sad Foto: Printskrin, Kurir Televizija, Grand

- Uspevao sam sve da iskobinujem do moje 4. godine, kada sam morao da napravim pauzu da bih mogao da se posvetim muzici. U jednom trenutku se sve gledalo, sve ti se broji, meri. Ali ja sam neko ko je oduvek bio svoj, pa kome se svidi svidi. Jeste da je to možda teži put, ali Bože moj. Shvatio sam brzo da moram da se borim, da neće doći samo sve od sebe. Težak je bio taj period posle takmičenja. Nema gde nisam išao, gurao sam se... Nekad samo pokucam i kažem: "E, samo da znate da sam ja tu"...

Foto: Marko Karović

Saša Popović

Mirza se prisetio svog direktora i čoveka koji mu je uvek bio velika podrška.

- Nikada se nisam osećao kao zvezda. Osećao sam oduvek da me ljudi poštuju, kao što ja poštujem njih. Ja samo volim ono što radim, prenosim emociju... Vrediš onoliko kakva dela iza sebe ostaviš... Posle finala dugo mi je trebalo da shvatim šta mi se desilo. Grand mi nije bio težak kao format, sve sam unapred znao šta ću da pevam i kako. Još kod kuće sam sve prošao, vežbao. Sa Sašom Popovićem sam imao sjajan odnos, mislim da me je baš poštovao i ja sam njega... Kad god sam imao neki problem na njegova sam vrata kucao, bilo je samo dva puta ali oba puta je sve rešio. Posle pobede u Zvezdama Granda shvatio sam da borba tek počinje. Teško sam se prodavao jer sam pop pevač i dugo sam mislio da je do mene, ali malo po malo... - dodao je Mirza.

Mirza o novom albumu: