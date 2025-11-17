Slušaj vest

Anid Ćusić, nekadašnji pobednik "Zvezda Granda" napravio je gala svadbu. On se ranije venčao sa suprugom Eminom pred matičarem, a sada je to i proslavio sa sebi dragim ljudima.

Pevač sada izgleda drugačije od onoga kako ga publika pamti u takmičenju. Pustio je kosu i ima plave pramenove i nosi naočare.

Na svadbi je na sebi imao plavo odelo, dok je njegova supruga blistala u čipkanoj venčanici.

Mladenci su prvi ples odigrali uz hit Vlade Georgieva „Sve si mi ti“, nakon čega je nastao pravi dernek. Za sjajnu atmosferu bili su zaduženi Srećko Krečar i nenad Manojlović, a mladoženja ih je dobro zakitio evrima.

Anid Ćusić Foto: Printscreen Instagram

Naravno i Anid je zapevao svojim gostima i to pesmu Dine Merlina "Bosnom behar probeharao", a onda su se nizali i hitovi drugih izvođača.

Podsetimo, Anid je u maju postao otac, a ljubav sa Eminom uspela je iz drugog puta o čemu je on ranije govorio za medije.

Anid Ćusić
Anid Ćusić u Zvezdama Granda Foto: Damir Dervišagić

- Emina i ja se poznajemo dugi niz godina. Pre nekoliko godina smo pokušali, ali tada nas razdvojio moj put za Beograd. Ali, hvala Bogu, danas smo jedno uz drugo. To je, kako kažu, sudbina– rekao je Ćustić, koji je svojevremeno bio optužen da je ukrao pesmu Harisu Berkoviću.

Slika zaslona 2025-11-15 u 23.05.57.jpg
Bane Mojićević
IMG-20250616-WA0086 copy.jpg
Zvezde Granda Dragan Kojić Keba (4).jpeg

Izjava pobednika Zvezde Granda 2024/25 Izvor: Kurir televizija