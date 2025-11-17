Slušaj vest

Folk pevačicaRada Manojlović više ne krije da je srećno zaljubljena, a nakon što je najavila svadbu progovorila je i o potomstvu.

Iako partnera krije kao zmija noge, Rada uživa u ljubavi sa muškarcem koji nije deo estrade, zbog čega je Manojlovićeva veoma zadovoljna.

"Mnogo je lep"

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - rekla je Rada za Hype TV.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Pevačica kaže da će njen izabranik na medije morati da se navikne kada se budu venčali. Rada je nedavno otkrila da bi volela veliku svadbu koja će krenuti iz njenog rodnog Četereža, ali priznaje da joj je potomstvo važnije.

"Volela bih tu svadbu"

- Ja bih volela tu svadbu. Nekako u ovim godinama… 40 godina je vreme kada ti nije važnija svadba od bebe. Nama taj biološki sat ide neminovno. Hajde da završimo ovo što je do nas. Volela bih kao Bijonse samo da se jednog dana pojavim sa stomakom, sviđa mi se ta fora, ali ne znam kako bih uspela da sakrijem. Čim bih ja otkazala sve nastupe na nekoliko meseci svima bi odmah sve bilo jasno - iskrena je Manojlovićeva.

Kurir/Informer