Kija Kockar se oglasila na društvemim mrežama u jeku drame sa bivšom drugaricom Katarinom Živković i otkrila s kakvim zdravstvenim problemom se suočava. Naime, ona je otkrila da nema problem sa štitnom, ali da ima drugi zdravstveni problem.

- Nemam problem ni sa štitnom žlezdom, videla sam te teorije. Imam preddijabetes, to regulisala ishranom i stres free. Ali moram da pazim na to. Molim sve "doktore" na svim društvenim mrežama da mi ne dodaju nešto što nemam, jer mi je dovoljno sve ovo što imam - napisala je Kija na mreži "X".

Kija Kockar Foto: Pritnscreen/Instagram

Kaća objavila sliku Kijinog navodnog ljubavnika

Sukob između pevačica Katarine Živković i Kije Kockar ne prestaje, a najnovija objava Kaće da je Kockareva u vezi za oženjenim muškarcem dodatno je podgrejala tenzije.

Nakon što je Kija ranije odgovorila na optužbe da je u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, Kaća se sada oglasila putem društvenih mreža.

Kaća Živković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram