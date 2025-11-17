Slušaj vest

Kija Kockar se oglasila na društvemim mrežama u jeku drame sa bivšom drugaricom Katarinom Živković i otkrila s kakvim zdravstvenim problemom se suočava. Naime, ona je otkrila da nema problem sa štitnom, ali da ima drugi zdravstveni problem.

- Nemam problem ni sa štitnom žlezdom, videla sam te teorije. Imam preddijabetes, to regulisala ishranom i stres free. Ali moram da pazim na to. Molim sve "doktore" na svim društvenim mrežama da mi ne dodaju nešto što nemam, jer mi je dovoljno sve ovo što imam - napisala je Kija na mreži "X".

Kija Kockar
Kija Kockar Foto: Pritnscreen/Instagram

Kaća objavila sliku Kijinog navodnog ljubavnika

Sukob između pevačica Katarine Živković i Kije Kockar ne prestaje, a najnovija objava Kaće da je Kockareva u vezi za oženjenim muškarcem dodatno je podgrejala tenzije.

Nakon što je Kija ranije odgovorila na optužbe da je u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, Kaća se sada oglasila putem društvenih mreža.

Kaća Živković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- Zar je toliko dugo trebalo da odgovoriš na tako lako pitanje. Nisam ni očekivala da ćeš priznati, važno je da si meni to rekla odavno. Mislim da se on nalazi na ovoj slici - napisala je Kaća uz objavljenu fotografiju.

