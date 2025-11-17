Slušaj vest

Jedna od najlepših pesama sa ovih prostora, emotivna numera "Anđeo", koju je originalno otpevao Boris Režak, krije priču koju mnogi nisu znali - sve do sada. Poznata kompozitorka i autorka brojnih domaćih balada, pa i ove, Leontina Vukomanović otkrila je svoju veliku tajnu koju je čuvala godinama. Leontina je priznala da pesma nije bila pisana za njega. Na iznenađenje svih, baladu je trebalo da otpeva Boško Jakovljević, popularni voditelj.

- Ovu pesmu sam komponovala davne 1999. godine i bila je komponovana za jednog mladića tada. Tačnije, Boška Jakovljevića! Terala sam ga da peva, ali nisam uspela. Takva je bila sudbina ove pesme. Držala sam je kao nešto svoje lično. Mi smo proveli neke divne trenutke te 1999. godine. To je bila jako turbulentna godina. Neko vreme se krio kod mene u stanu.

To je potvrdio i čuveni voditelji gostujući na RT Vojvodina u emisiji "Sa druge strane":

- Moja pesma je "Anđeo" koju sada peva Boris Režak. To je meni Leontina napisala. Ona misli da sam ja anđeo - rekao je kroz osmeh modni kreator.

Boško danas ima 55 godina i radi i dalje kao voditelj, ali i kao kreator, a ono što mnogi komentarišu jeste da s godinama izgleda sve bolje.