Bojan Tomović ne prestaje da šokira. Ovoga puta, pevač je izazvao pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je, u ovom zamišljenom scenariju, objavio fotografiju na kojoj pozira potpuno nag.

Objavu, koja se proširila velikom brzinom, njegovi pratioci su ocenili kao „najkontroverzniji potez u njegovoj dosadašnjoj karijeri“.

Koju sliku je Bojan objavio možete pogledati u galeriji.

Bojan Tomović ne prestaje da intrigira Foto: Kurir Televizija, Screenshot, Printscreen

Ume da izazove reakciju

Reakcije su bile podeljene. Dok su jedni podržali njegovu otvorenost i nazivaju potez „umetničkim“, drugi su ocenili objavu kao „neprimerenu“ i „šokantnu“.

Psiholozi koje smo u kontaktirali su nam u neformalnom razgovoru istakli da ovakve objave javnih ličnosti mogu biti izraz lične transformacije, ali i svesna provokacija radi privlačenja pažnje.

Korisnici društvenih mreža su Bojanovu fotografiju masovno delili, pa su se njene kopije brzo našle na više platformi.

Tomović nije poznat samo po muzici već i po brojnim skandalima, poput onoga da je ženu prevario sa njenim bratom, porocima i problemima u komunikaciji sa ljudima.