Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju "Zvezda Granda" i progovorila o navodima da je njena ćerka Anastasija Ražnatović trudna.

Otišla iz Beograda

- Anastasija je danas otputovala, bila je sve vreme tu dok je Nemanja igrao za reprezentaciju. Nije u drugom stanju, to su stvari koje se ne kriju - rekla je Ceca. 

U jednom momentu joj je prišla i Sanja Vučić, te su se njih dve pozdravile, a Ceca joj je pevala: "Devojko veštice"...

Svetlana Ceca Ražnatović
Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, nedavno je muž Anastasije Ražnatović, fudbaler Nemanja Gudelj proslavio 34. rođendan i ona se tim povodom oglasila.

- Molim te oprosti mi, ne mogu da prestati da te volim. Srećan rođendan ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svetu... Budi mi uvek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te- napisala je Anastasija.

Okrenuti veri

Anastasija i Nemanja Gudelj su jako okrenuti veri, a on je nedavno otkrio kako gleda na brak i odnos muža prema ženi.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj na aerodromu, stigli u Srbiju  Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Čuvati mir u porodici, to je Božja zapovest. Muž je dužan, po svetom apostolu Pavlu, ljubiti ženu kao samog sebe. Apostol je uporedio ženu s Crkvom. Takva je uzvišenost braka - stoji u njegovoj objavi na kojoj je označio Anastasiju.

Kurir/Blic

