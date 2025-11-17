Slušaj vest

Dragan Kojić Keba danas je došao u studio Zvezda Granda, gde je u toku snimanje nove emisije. Pevač je bio i više nego raspoložen da govori o svojim navikama.

"Čola je na prvom mestu"

Iako se požalio da ga bole leđa jer je dugo vozio, Keba kaže da to brzo prolazi čim se on aktivira. Ide redovno na masaže, ali nekada mu i ne prijaju baš.

Inače, on redovno trči na Bežanijskoj kosi, pa je tako prokomentarisao i kolegu Zdravka Čolića koji je takođe aktivan.

- Čola je u boljoj kondiciji od mene. Čola je na prvom mestu, video sam ga par puta i nisam hteo da smetam, trenira on. Ja volim da trčim sam jer kada sam u grupi onda bih se takmičio.

250565_zdravkocolic_ls.jpg
Zdravko Čolić Foto: ATA Images / Antonio Ahe

"Zagrli drvo da vidiš osećaj"

Keba se osvrnuo i na to kako voli da vreme provede u prirodi, a onda je okupljenim novinarima dao savet da zagrle neko drvo pa da vide o čemu priča.

Dragan Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam baš dotle došao da svako jutro grlim drvo, ali grlim. Pijem i ovaj detoks, to je sve puno vitamina - rekao je on.

Kurir/Blic

Zvezde Granda Dragan Kojić Keba (4).jpeg
Dara Bubamara obrušila sto na Kebu
Dragan Kojić Keba Sofija Dačić
Dragan Kojić Keba u Zvezdama Granda

