Jelena Tinska prisetila se vanvremenske ljubavi sa Goranom Miloševićem i govorila o detaljima upoznavanja sa najlepšim muškarcem bivše Jugoslavije.

Oduvek je važila za jednu od najlepših žena tog vremena, a sada je otkrila i detalje svog ljubavnog života.

Brak iz inata

Tinska je pričala o braku koji je nastao iz čistog inata njenoj najvećoj ljubavi.

- Volela sam Gorana Miloševića iz Generacije 5 i on je voleo mene. Mnogo smo se voleli. Rastali smo se kada sam u njegovom krevetu našla drugu devojku, koja je na kraju bila neka stjuardesa koja je tu samo prespavala a ne njegova devojka. Kada sam otišla u Novi Sad sa drugaricom srela sam slikara Miću Uzelca u junu, u julu se već udala za njega u avgustu se već razvela. Mislila sam da će to biti ona priča, on je veliki slikar on će mene da slika, a Goran neka crkne, ali... Posle sam ja opet bila sa Goranom ali to nije bilo to više. Mića Uzelac je nažalost umro i žao mi je jer je bio veliki slikar i slab čovek - govorila je Jelena u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović.

1/7 Vidi galeriju Jelena Tinska i Goran Milošević Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/RTS, Printscreen

Najlepši čovek na svetu

- Goran je bio najlepši čovek na svetu. Na njemu se nije znalo da li ima lepše oči, usta, stopalo, leđa... Bio je kao Apolon. Upoznali smo se jako simpatično. Fotograf koji je slikao i mene i njega, pokazao mi je slike njegove i ja sam pitala odmah ko je. Tražila sam broj telefona i hrabro sam ga pozvala. Rekla sam: "Ja sam Jelena Tinska", a on je rekao: "E jeste, ja sam Orson Vels" i spustio mi slušalicu. Zvala sam ga šest puta dok nije poverovao i rekao da dođem u Šumatovac. Tada smo se zaljubili na prvi pogled... Ceo Beograd je pričao o nama. Bio je najlepši i bio je moj - otkrila je Jelena u emisiji "Iz Profila i dodala:

Foto: Kurir televizja

- Nikada nisam verovala da Goran nije bio sa tom stjuardesom koja je bila u vezi sa Juricom Pađenom, kojeg sam ja u jednom trenutku privela i odradila ga iz čiste osvete. Bilo je fantastično, ali se na kraju ispostavilo da Goran ipak nije bio sa njom. Kada je čuo da se udajem nakon raskida, došao je u Novi Sad, hteo da me tuče, bilo je burno. Naravno, Uzelac nikada nije znao da je sve to iz inata...

Jelena Tinska o sestri Gorana Miloševića: