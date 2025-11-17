Slušaj vest

Miki Mećava doživeo je još jedan od onih životnih trenutaka koji brišu sve brige, umor i obaveze, on je dobio treće unuče. To je sinoć bila glavna vest na "Bum Bum" radiju gde je voditelj Aca Lazić ponosnim roditeljima Aleksandri i Milošu čestitao na prinovi.

Vest o prinovi u porodici izazvala je talas radosti među pevačevim fanovima, ali i neizmerno oduševljenje u njegovom domu, gde se i dalje oseća uzbuđenje zbog novog člana porodice.

Nema srećnijeg čoveka od njega

Miki Mećava opet deda

Prema rečima bliskih prijatelja, Miki je vest dočekao sa iskrenim suzama radosnicama, a porodični dom od juče je ispunjen čestitkama i neizmernim ponosom. Pevač nikada nije krio da je, uprkos sceni, nastupima i životu na putu, upravo porodica stub svega u njegovom životu.

Zato i ne čudi što je rođenje njegove trećeg unuka Tadije poseban dar.

- Postati deda je najlepši osećaj, ali treći put… to je velika Božja milost. Beba je zdrava, majka se dobro oseća, a ja sam presrećan. Ovo je trenutak zbog kojeg čovek ponovo poveruje da je život lep - rekao je Miki u kratkom obraćanju povodom radosne vesti.

Pevač je poznat kao neko ko neguje snažne porodične veze, pa se i sada pokazao izuzetno brižnim. Kako saznajemo, među prvima je stigao u porodilište, noseći cveće, poklone i širok osmeh, i jedva je čekao da zagrli bebu. Prijatelji ga opisuju kao „deda za primer“ nežan, posvećen i neizmerno ponosan.

Miki često ističe da ga upravo unuci drže „mladim u duši“, podsećajući ga da su najvredniji trenuci oni koji se provode u igri, smehu i razgovoru sa najmlađima. Sada, sa trećim unučetom, kaže da će njegova kuća ponovo biti ispunjena dečjom grajom, igračkama rasutim po dnevnoj sobi i onim malim, neprocenjivim radostima koje samo deca umeju da donesu.

Ne krije zadovoljstvo

Miki Mećava ponosan

Porodica je odlučila da prve dane posveti miru, oporavku i zajedničkom uživanju u prinovi, a Miki je najavio da će uskoro organizovati i skromno porodično slavlje.

Vest o prinovi oduševila je i njegove fanove, koji su društvene mreže ispunili čestitkama, lepim željama i porukama podrške, podsećajući da je Mećava tokom godina izgradio posebnu vezu sa publikom. Mnogi su mu poželeli dobro zdravlje, porodičnu sreću i da svoju radost podeli kroz novu pesmu, jer ga, kako kažu, najveće inspiracije često stižu iz najintimnijih i najlepših trenutaka u životu.

Kako god bilo, jedno je sigurno Miki Mećava s ponosom je dočekao još jedan blagoslov, a njegov dom sada je bogatiji za još jedno malo srce koje kuca. A pevač, koji je mnogo toga doživeo u karijeri i životu, ne krije: „Ovo je moj najveći poklon.“