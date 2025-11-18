Slušaj vest

Goran Šepa, poznatiji kao Gale Kerber, živi u Nišu, gde je i rođen. On je jedan od retkih muzičara koji je ostao da živi u rodnom gradu nakon što je stekao veliku slavu u tadašnjoj Jugoslaviji.

Baš u tom gradu smo imali prilike da ga sretnemo pre nekoliko dana, kad je sa članovima benda izlazio iz prostorija zgrade Simfonijskog orkestra, gde se pripremaju za koncerte koji ih očekuju u narednom periodu. Gale je sa članovima Kerbera nakon uspešne probe izašo u dvorište pomenute zgrade i sačekao vozilo koje je trebalo da dođe po njega.

Kako je bilo lepo vreme, Gale i ostatak ekipe stajali su u delu dvorišta gde je grejalo jarko sunce, pa su razgovarali o probi, a neki su iskoristili minute čekanja da zapale i cigaretu.

Možda ne bismo ni primetili članove grupe Kerber da s njima nije bio i Goran. Kad smo izdaleka videli crnu dugu kosu i čoveka obučenog u crno, odmah smo znali da je reč o Galetu. I prolaznici koji su prolazili tom ulicom, su se okretali i komentarisali što su sreli čuvenog rokera. Nakon što je vozilo stiglo po njega, pozdravio se sa svojom ekipom i ušao u auto, a ostali su krenuli svojim putem.

Foto: Kurir

U jednom intervjuu za lokalni medij, na pitanje zbog čega nisu nastavili da grade karijeru u prestonici poput drugih bendova, Gale je kazao da je to za njega potpuno normalan sled okolnosti zbog duga prema niškoj publici.

Foto: Kurir

- Mi se s vama srećemo ovde, tu na kafi i nismo vam neke velike zvezde, sem što nas samo poštujete i odatle mi moramo vama da ispunimo malo veće uslove da podignemo taj nivo koncerata i tehnički, da i drugi koji dolaze u Niš imaju malo veću odgovornost, da ne idu ispod onoga što je Kerber postavio - objasnio je Gale, ne krijući ni ljubav prema Beogradu.

- Beograd je naš glavni grad, mi volimo Beograd i mi smo tamo uvek dobrodošli, ne ulizujem se, nego tako se doživljavamo i stari muzičari nas tako doživljavaju. Mi smo ko neka braća koja idu zajedno i sviraju rokenrol - objašnjava Gale.