SKANDAL NA NASTUPU DARE BUBAMARE! Izbila masovna tuča, pevačica se sakrila: Otkrila detalje makljaže
Dara Bubamara, koja je nedavno pred prepunom diskotekom priznala da su je dva viskija "udarila" u glavu, na današnje snimanje "Zvezda Granda" došla je vidno raspoložena.
Pevačica je opisala kako je izgledao nje nastup u Nemačkoj, koji je nakratko prekinula masovna tuča.
- Toliko je bilo puno, haos. Za nekih pola sata cela diskoteka se tuče. Cela! Pobegla sam ispod DJ-a, to je trajalo 15 minuta. Šta se ljudi ovo dešava? Nakon pola sata se sve smirilo i ja nastavila da pevam najnormalnije. Kako je naš posao opasan, svi se makljaju. To je neka energija koju zračim, gde se pojavim sve puca - rekla je Dara Bubamara za Blic.
Ona je negirala da pušta samo muške kandidate, a da je stroža prema ženama. Ipak, ne krije da muškarci gledaju u nju, pa zato dobiju i ocenu više.
- Ja vidim da oni uopšte ne gledaju u druge, samo u mene pa me zavode sve mi govore: "Plavuša", pa put mene pokazuju, trude se - rekla je Dara kroz osmeh.
Ona se osvrnula i na situaciju prilikom koje je umalo "nastradao" Keba.
- Sto je bio malo klimav, kad je Saša Popović bio tu on je to sve skupo i čvrsto pravio, ovaj nije bio kako treba i ja sam se bukvalno naslonila i to je palo i pala je i kamera sve. Keba je dobio dasku u nogu, čovek je u paranoji, stariji je, počeo je da kuka. I ja mu kažem: "Evo dajem ti sedam dana Kopaonik, Zlatibor, Vrnjačka Banja, šta hoćeš - otkrila je Dara šta se dešavalo nakon što je prevrnula sto na kolegu, pa poljubila patos.
Peh u Zvezdama Granda
Pevačica je nedavno napravila incident na snimanju "Zvezda Granda" kada je polomila sto koji se obrušio na kolegu Dragana Kojića Kebu, a snimak je takođe postao viralan.
Naime, Dara je tokom slavlja u toku emisije sela na sto, koji se zatim prevrnuo i udario Kebu, koji sedi pored nje.
Incident se dogodio u trenucima euforije, a Dara je odmah pokušala da se našali i opravda:
- Da se izvinim Kebi jer je sto pao od njega. Ja stvarno od ludila…
Njenu izjavu prekinula je Ceca, koja je uz osmeh dobacila:
- Za malo Kebi da oduzmeš život!
