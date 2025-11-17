Slušaj vest

Hasana Dudića nemamo prilike da često vidimo u medijima, ali u kafani nadomak njegove kuće srećemo ga gotovo svakog dana. Pevač ima ritual da u jutarnjim časovima dođe u obližnji lokal u sklopu tržnog centra na Novom Beogradu, ponekad sam, a ponekad s prijateljima.

Ovog puta je uživao čitajući dnevne novine Kurir i ispijao kafu sve dok mu nije zazvonio telefon, pa je preko video-poziva razgovarao s nekim mlađim muškarcem.

Foto: Kurir

Nakon obavljenog poziva, Hasan se vratio Kuriru i kafi. Bio je sav u crnom, a čini nam se da je dodao nekoliko kilograma.

Nije prvi put da smo ovde uslikali folkera. Pre nekoliko meseci imali smo prilike da ga sretnemo na istom mestu u isto vreme. On je tada bio s prijateljima i uživali su u kafi, rakiji i kiseloj vodi.

Foto: Kurir

Podsetimo, njegov sin iz braka sa Zlatom Petrović donedavno je bio u vezi s pevačicom Teodorom Toković, a ta ljubav je prekinuta jer je Dudićev naslednik poželeo da uđe u rijaliti program. Iako se devojka protivila toj njegovoj odluci, Mikija su njegovi otac i majka podržali, pa su ga i ispratili zajedno u takmičenje, a taj prizor Hasana i Zlate zajedno nakon mnogo vremena mnogi su pozitivno komentarisali.