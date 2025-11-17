Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje nove emisije Zvezda Granda, a pripadnici sedme sile nisu mogli da preskoče pitanje o Aci Lukasu i Miri Škorić, njenim nekadašnjim prijateljima.

Naime, folker je nedavno u podkastu kod Bojana Jovanovskog upravo govorio o Svetlani i zajedničkom poslovanju, govoreći da se ponaša samo onako kako se ljudi ponašaju prema njemu, aludirajući na to da se Ceca prema njemu ponela ne tako lepo.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Osim Lukasa, i nekadašnja Cecina prijateljica Mira Škorić nije štedela reči za folk pevačicu, ističući da je Ražnatovićeva loš čovek.

Povodom ovih navoda pevačica se oglasila u svom stilu, pred kamerama, ostajući dosledna sebi.

1/6 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Printscreen/Youtube

- Ljudi, shvatite, ne bavim se tuđim životima, ne bavim se tim stvarima, ne zanimaju me, bavim se isključivo samo sobom - zaključila je Ceca i stavila tačku na celokupnu situaciju, a onda dodala:

"Izvinite, jeste li vi gluvi? Šta rekoh pre jedne sekunde, uživajte u ovom divnom danu!", bila je jasna Ražnatovićka za Republiku, a u nameri da neće javno uzvraćati kolegama i nekadašnjim bliskim prijateljima.

Ceca o Anastasijinoj trudnoći

1/19 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj na aerodromu, stigli u Srbiju Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ceca se dotakla i navoda da je njena ćerka Anastasija u drugom stanju.

- Anastasija je danas otputovala, bila je sve vreme tu dok je Nemanja igrao za reprezentaciju. Nije u drugom stanju, to su stvari koje se ne kriju - rekla je Ceca.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: