Tanja Jovićević, dugo godina nije bila u medijima, a u svoj ispovesti je pričala o momentima kada je bila gladna i teškim novčanim problemima.

Pevačica Tanja Jovićević, prošla je kroz lepe trenutke u karijeri, ali i one manje lepe kada je reč o privatnom životu. Ali sve je to uticalo da se ona oformi kao osoba. Postane jača i krene i u najtežim momentima dalje.

- Pre nego dođete do te poslednje stepenice s koje čovek otprilike dobrovoljno skače u pakao, pre toga se dese neke stvari na koje jednostavno ne obratite pažnju. Mi sami sebe dovedemo u neke situacije o kojima nije razmišljao. Meni se to upravo desilo- rekla je Tanja Jovićević gostujući u emisiji "Na ivici pakla".

Kako kaže bilo je dosta teških momenata, ali je iz svega izašla uzdignute glave.

- Bilo ih je dosta. Neki su bili jako davno. Prvi prelomni trenutak je bio je raspad benda. Oktobar 1864 se zasnivao na pravoj ravnopravnosti. Mi smo bili prava porodica. Onog trenutak kada je počeo nesretni rat 1990, 1991. raspao se i bend jer idejno nismo mogli da se složimo sa tim stvarima. Izgubili smo prvi put naš dom. Bila je to zemlja u kojoj smo funkcionisali normalno, prirodno, radili smo kao konji. Nismo ništa dobili na lepe oči. To je bio prvi prelomni trenutak koji sam jedva preživela - rekla je ona između ostalog pa nastavila:

- Drugi trenutak je bio kada mi je mama umrla na rukama. To je bila katastrofa. Tada sam se stvarno osetila kao sama u životu. I treći kada sam zbog ličnog propusta ušla u neki biznis plan koji nisam ni poznavala i prepustila poverenje drugim ljudima. Uložila sav novac koji sam imala i izgubila. Nešto slično kocki, mada ja nisam kockar. U tom trenutku sam htela da se odmori, da zaboravim na svoje probleme.

1/12 Vidi galeriju Nekadašnja jugoslovenska zvezda Tanja Jovićević proživela je golgotu tokom poslednjih 15 godina: majčina smrt na rukama, gubitak krova nad glavom i nemaština, samo su neke od teških situacija koje su zadesile pevačicu kultnog sastava "Oktobar 1864". Foto: printscreen YT, Printscreen/Premijera

"Bila sam gladna"

Ona se dotakla i toga da je bilo momenata da je bila gladna.

- Ja sam osoba koja dobro podnosi glad. Međutim imala sam kućne ljubimce i trenutno se brinu neki drugi ljudi o njima jer nemam svoj prostor za život. Najgore od svega je kada i tražite pomoć, ljudi vam ne veruju. Ljudi ne veruju da sam ja ovakva, sposobna, oni ne veruju da sam ja u takvoj situaciji. A ja ovakva kakva jesam, nemam potrebu, niti želju, niti mi pada na pamet da objašnjavam da mi zaista treba pomoć.

Mnogi ljudi koji nisu morali da mi pomognu, mnoge neke komšije koje nisu upoznate s tim ko sam i šta sam, su mi pomagale onako iskreno. I sa hranom i svašta nešto. Bilo je tu i narodne kuhinje. Pa šta da radim? Nekako moram da preživim. Nije meni glad pravila problem, meni je više to što mi ljudi ne veruju da sam gladna pravilo problem. I ne možete nikog ubediti da ste zaista u takvoj situaciji. Ali uvek se nađe neko ko vam pomogne. Nahrani se i rečju i hranom, a to obično nisu ljudi koji su vam bili bliski. To su ljudi koji se odjednom pojave u vašem životu- kaže emotivno Tanja.

Ona je pričala i o tome da se hranila u narodnoj kuhinji.

- Ništa to nije strašno. To niko nije znao. Jer sam ja kada budu svirke uspem da se izvučem. ne samo finasijski, nego budem i sa ljudima. Oživim kada sam ljudim. Kada su bili radikalni momenti niko to nije prepoznao. Ja mislim da je sve za čoveka. Ako mislite da je sramota? Ne. Ja sam srela tamo toliko divne ljude, koji su u mnogo goroj situaciji od mene, ali i to sam videla. Nije to ništa strašno.

Ne postoje reči da opišu moju bol

- Ne postoje reči ni za bol. Svačija je bol bol. U našem jeziku postoje potresne i divne reči, ali nemoguće je opisati to stanje. Kada vidite da zapravo ništa ne možete da uradite. Najgore kod čoveka je kada se oseti bespomoćno. Smrt roditelja je najgora prekretnica. Ostajete sami. Nema podrške, razgovora, pomoći. Nema ničega- rekla je ona, koja nije imala dobar odnos sa ocem što je pričala u emisiji, a što možete da pogledate u videu gore.

Pogledajte dodatni snimak: