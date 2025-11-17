Slušaj vest

Voditelj Milan Milošević odgovorio je bivšoj voditeljki Kristini Kiji Kockar, koja ga je prethodnih dana u više navrata pominjala.

Kija je u oštar sukob s Katarinom Živković umešala i Miloševića, tvrdeći da pevačica navodno deli njegov intimni snimak.

Tim povodom, Milošević se oglasio kratkom, ali brutalnom porukom, za koju mnogi sumnjaju da je namenjena Kiji:

"Najlepši odgovor na zlobu je ćutanje. Najbolja kazna - istina koja s vremenom ispliva."

Izjava Kaće Živković

Podsetimo, nakon što je Kija Kockar optužila Katarinu Živković da deli intimne snimke Milana Miloševića, na čiju izjavu voditelj nije imao komentar, oglasila se i sama pevačica.

"Ja za to nisam znala, a onda me je pozvao Milan Milošević i ismejala sam se onako iz sveg srca. Taj snimak ne postoji, ali sam konstatovala sa Milan i da postoji to bi bio najjači snimak na svetu zato što on sve što radi je najjače i najbolje. To je jedna laž i izmišljotina onog polupanog blebetala."

Evo zašto je Milan prekinuo prijateljstvo s Kijom Kockar

Inače, Milan Milošević je svojevremeno otkrio zbog čega su zahladneli odnosi između njega i Kije Kockar.

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje, zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli, ali sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem, došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije to kao pre - ispričao je Milošević za Srpski Telegraf.

