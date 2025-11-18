Slušaj vest

Modni brend "Lemiha", koji su krajem 2022. godine pokrenule Arijana Rapačioni i njene ćerke Virdžinija i Viktorija Mihajlović, propao je posle dve godine zbog velikih finansijskih gubitaka, saznaje Kurir.

Nedugo nakon što je udovica proslavljenog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića odustala od daljeg ulaganja u ovaj startap porodični biznis, ona se s poslovnim partnerom upustila u ugostiteljske vode, pa je otvorila restoran-bar u Rimu. I u ovom poslu su joj pomogle ćerke, koje su bile zadužene za organizaciju i uređenje. Za razliku od modnog brenda, ovaj ugostiteljski objekat radi fantastično i predstavlja pun pogodak u poslovnom smislu.

Onlajn kupovina

Kako se može videti na sajtu na kom su javno dostupni izveštaji o poslovanju italijanskih firmi, porodični startap Mihajlovića je imao svega dvoje zaposlenih. Početni kapital im je bio 10.000 evra. Prema podacima, "Lemiha" je 2023. imala neto gubitak od 36.928 evra, a 2024. godine 6.188 evra, dok im je prihod bio 6.512 evra, na osnovu čega se vidi da brend nije bio profitabilan.

Zanimljivo je da se komadi ovog modnog brenda, koji je dobio ime po nadimku pokojnog Siniše, a koji je i sam učestvovao na sastancima povodom njegovog osnivanja dok je bio na lečenju u Bolonji, nije mogao da se kupi u fizičkim prodavnicama, već isključivo onlajn. U svojoj ponudi imali su samo 25 različitih komada odeće s vrlo malim i ograničenim brojem kolekcija.

Da brend više ne postoji, dokazuje i podatak da sajt s koga su se poručivali komadi iz ove modne linije nije aktivan duže vreme, tačnije, od prošle godine.

Inače, Mihajlovićke su naziv ove linije odeće kreirale u saradnji s kompanijom iz Bolonje, jednom od najprestižnijih u međunarodnoj panorami visoke mode. U kolekciji su se nalazile letnje haljine, inspirisane svetom odmarališta i odmora, a posebno Sardinijom, gde porodica Mihajlović već godinama letuje, a poseban akcenat je bio stavljen na heklane dodatke koje je ručno izrađivala Arijana, koja je oduvek zaljubljena u heklanje.

Podsetimo, Kurir je letos pisao o razlozima zbog kojih je Arijana odlučila da otvori restoran, i to ubrzo nakon kraha u modnoj industriji.

- Ovaj ugostiteljski objekat trenutno je Arijani glavna preokupacija posle teškog životnog perioda, u kom je ostala bez supruga i oca. Ona ima veliku podršku svoje dece za ovaj biznis, koji je započela prošle godine sa svojim poslovnim partnerom Alesandrom. Kad god je u Rimu, ona svakodnevno odlazi do restorana, a spojila je i lepo s korisnim, pa u ovom prostoru organizuje sva porodična slavlja, na kojima se okupljaju njeni najmiliji. Svi koji su bili u restoranu su oduševljeni ambijentom i atmosferom, a akcenat je na italijanskoj kuhinji - rekao je on.

- Arijana mesecima nije izlazila iz kuće zbog žalosti, a onda je shvatila da zbog porodice i sebe život mora da se nastavi dalje. Odmah je došla na ideju da otvori ugostiteljski objekat, i to joj je doslovno spaslo život i vratilo osmeh na lice. Ceo enterijer je urađen po njenoj zamisli, a sugestije su dale i njene ćerke. Njeni najbliži su srećni zbog nje i njenog novog poslovnog uspeha. Bar-restoran se nalazi u rimskom kvartu Parioli, za koji je ona izuzetno vezana još od mladosti, jer su se ona i njeno društvo ovde okupljali i družili tokom osamdesetih i devedesetih godina - ispričao nam je tada sagovornik upućen u detalje.

Prerani odlazak

Siniša je preminuo 16. decembra 2022, posle duge i teške borbe s leukemijom. Imao je tek 53 godine. Veći deo profesionalne fudbalske karijere proveo je igrajući u Italiji, gde se i oženio Arijanom, koja je bila TV lice. S njom je dobio petoro dece, tri sina i dve ćerke. Mihailović ima i vanbračnog sina, kojeg je dobio pre poznanstva sa Arijanom.

