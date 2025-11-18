BRENA U RUCI NOSI ALIGATORA OD 78.000 DOLARA: Na njenu torbu se čeka godinama, a Prija skromnija i upola jeftinija (FOTO)
Lepa Brena i Aleksandra Prijović prisustvovale su nedavno jednom modnom događaju u prestonici.
Pevačice su privukle pažnju svih prisutnih svojim stajlinzima, a modni znalci su posebno bili oduševljeni njihovim izborom aksesoara. Obe su sa sobom imale tašne jednog od najcenjenijih modnih brendova - "ermes" i to njihova dva najpoznatija modela "keli" i "birkin".
Brena je ovog puta nadmašila samu sebe pa je izabrala crnu "keli" i to ni manje - ni više, nego od kože aligatora. Njena cena varira od godine proizvodnje i stanja u kome se nalazi ako je reč o preprodaji, dok se na novu u prodavnici čeka i po nekoliko godina.
Konkretno, model koji je te večeri ponela Brena, trenutno se na jednom sajtu može pronaći za neverovatnih 78.500 dolara.
Supruga njenog posinka Filipa Živojinovića, Aleksandra Prijović, bila je nešto skromnija, pa je izabrala čuveni model "birkin 25", koja je na tržistu skoro duplo jeftinija - "samo" 32.000 dolara.
Sve u svemu, Brena i Prija su te večeri samo za tašne izdvojile 110.500 dolara, a za taj novac mogle su da pazare jednu garsonjeru na periferiji Beograda.
Podsetimo, poznato je da Brena obožava skupe aksesoare, pa smo tako pre nekoliko godina pisali da je na ruci imala sat marke "roleks", i to model "kosmograf dajtona" od žutog zlata s crnim keramičkim detaljima. Cena u maloprodaji tog modela bila je 33.250 evra, dok je tržišna čak 80.000 evra.
Kurir.rs
Prija na modnoj reviji: