Jedan od najvećih zavodnika Zadruge, Mateja Matijević, potpuno je iznenadio svoje pratioce na Instagramu.

Sudeći po fotografijama, Mateja je prisustvovao maskembalu ili tematskoj žurki, pa se transformisao u pravog rokera.

Crni nalakirani nokti, duga crna perika i kompletan mejkap učinili su da izgleda gotovo neprepoznatljivo. Mnoge žene nisu mogle da ga zamisle u ovakvom izdanju, naročito imajući u vidu da je Mateja uvek slovio za “pravog muškarca”.

Važi za velikog zavodnika

Podsetimo, svima je poznata njegova veza sa Tarom Simov iz treće sezone, a u "Zadruzi 5" imao je dva pokušaja veze sa Anđelom Đuričić, vezu sa Minom Vrbaški, nekoliko vrelih poljubaca sa Sanjom Grujić, ali i kratkotrajnu romansu sa Anom Jovanović. Takođe, imao je blizak odnos sa Sofi Tkačenko, ali su nakon izlaska iz poslednje sezone odlučili da ipak ostanu samo prijatelji, što su zapravo i bili tokom trajanja Elite 8.

Imao tumor

Podsetimo, Mateja Matijević svojevremeno je progovorio o zdravstvenom problemu sa kojim se godinama suočava.

Kako sam ističe, prepisana mu je terapija koje mora doživotno da se pridržava.

- Ja sam u sedmoj godini života dobio prve naznake nečega čudnog. Prvo smo mislili da sam prehlađen jer sam non stop išao u toalet, međutim, onda sam na svakih 10, 15 minuta počeo da pijem vodu, mokrio sam noću u krevet, ali tada sam već imao sedam godina, nisam bio mali da bi se to dešavalo. Otišao sam na Institut za majku i dete gde mi je ustanovlje problem koji je uzrokovao benigni tumor na mozgu na hipofizi koji blokira njen rad - počinje svoju priču Matija i dodaje:

- Ja sada kod sebe imam tu svoju terapiju koju sam koristio i u Zadruzi. Ja do kraja života na svakih osam sati moram da pijem po jednu hormonsku tabletu koja mi vraća organizam u normalno funkcionisanje. To su možda i neke stvari zbog kojih ja i nisam smeo da uđem u rijaliti jer ne smem da se nerviram, ne smem da imam stres jer je meni neki stres prouzrokovao taj problem. Ja se nikada nisam konsultovao sa svojim lekarom da li smem da uđem u rijaliti, tek sad tokom pete sezone kada sam izašao na kratko jer sam imao povišen pritisak rečeno mi je da ne smem da budem tamo jer moram da imam raznovrsnu ishranu - kaže Matijević i otkriva kako je njegova porodica reagovala kada je saznala da ima tumor na mozgu:

- Naravno da je ceo taj period svima teško pao, nije mi taj period mog detinjstva u lepom sećanju. Prvo nisu znali šta mi je, potom su mi radili razna neka ispitivanja dok nismo uspostavili redovnu terapiju koju pijem evo već 18 godina - zaključio je bivši zadrugar.

