Slušaj vest

Voditeljka Ksenija Bujišić obratila se emotivnim rečima povodom Svetskog dana prevremeno rođenih beba. Ona se prisetila perioda kada je strepela za život svog sina, koji je takođe prevremeno rođen.

Ksenija se obratila svim roditeljima čiju patnju je i sama osećala i dala im podršku u svojoj borbi.

- Danas je Svetski dan prevremeno rođenih beba. Kao mama jednog malog borca, znam kako izgleda kada dani teku sporo, a srce kuca samo za jedan jedini uzdah više. Mislim na sve roditelje koji danas čekaju, strepe, veruju i žive između straha i nade. Danas se sa tugom i ljubavlju sećamo i svih anđela koji, nažalost, nisu imali dovoljno snage da ostanu među nama - napisala je voditeljka i dodala:

- Ovo je dan kada slavimo hrabrost najmanjih među nama - jer ne postoje manji od njih, ni hrabriji. Za svu našu decu - onu u naručju, onu koja još uvek biju svoje bitke i onu koja nas čuvaju sa nekog drugog mesta. Jer, najmanji među nama nose najveća srca, a njihova tišina glasnija je od svake pobede.

1/15 Vidi galeriju Ovako Ksenija Bujišić danas izgeda Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Nakon porođaja morala na operaciju

Podsetimo, voditeljka je o rizičnoj trudnoći i problemima sa kojima se suočavala javno govorila.

- Nisam imala nameru da krijem porođaj, ali mnogo toga se brzo i neplanirano desilo. U odnosu na prvu trudnoću, druga je bila rizična, pa je onda i porođaj bio ranije nego što je trebalo. Svih devet meseci me je pratio strah i strepnja, a poslednje nedelje sam provela u bolničkom krevetu. Koliko god je dijagnoza bila kompleksna, teška i zabrinjavajuća, od početka sam znala da smo Dača i ja "dream team" i da će na kraju sve biti kako treba.

-Danilo je došao kući, ja sam opet završila u bolnici. Znala sam da je u najsigurnijim rukama, rukama moje mame, i bila sam mirna. Mogla sam da se fokusiram na još jednu rundu životne borbe, koja je usledila kada je stigla dijagnoza – „acreta previa centralis“. Nije retkost da posle teške trudnoće, kakvu sam ja imala, deo posteljice ostane zalepljen u telu. Nažalost, ni mene to nije zaobišlo - rekla je tada voditeljka "Hello" tada i dodala:

‒ Verujte da se ne sećam šta mi je tačno prolazilo kroz glavu. Verovatno sam mislila na sve i svašta, ali znam da sam imala samo jedan cilj – da se vratim kući, deci i porodici. Mislim da su me te misli održale u životu i dale mi vetar u leđa kad je bilo najteže.

Pogledajte dodatni snimak: