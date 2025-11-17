Slušaj vest

Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.

Kaća objavila sliku Kijinog navodnog ljubavnika

Sukob između pevačica Katarine Živković i Kije Kockar ne prestaje, a najnovija objava Kaće da je Kockareva u vezi za oženjenim muškarcem dodatno je podgrejala tenzije.

Nakon što je Kija ranije odgovorila na optužbe da je u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, Kaća se sada oglasila putem društvenih mreža.

"Kija vapi za pažnjom u medijima"

Posetimo, Kaća je prethodno napisala da je Kija željna pažnje.

- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima - napisala je ona.

