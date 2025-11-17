Slušaj vest

RADOVIŠ – Tradicionalna manifestacija Samun em tatlija u makedonskom gradiću Radoviš sinoć je oborila sve rekorde posete zahvaljujući spektakularnom nastupu Tanja Savić. Iako mesto broji oko 15.000 stanovnika, gotovo 10.000 ljudi okupilo se na gradskom trgu kako bi čulo popularnu pevačicu, što je dosad nezapamćen broj posetilaca.

Publika je počela da se okuplja satima pre početka koncerta, a atmosfera je već na probama nagoveštavala veče za pamćenje. Kada se Tanja pojavila na sceni, oduševljenje je eksplodiralo – pesme su se pevale horski, telefoni su svetleli iznad mase, a energija u publici nije jenjavala do poslednjeg takta.

1/5 Vidi galeriju Tanja Savić - koncert u Sarajevu Foto: Kurir/Goran Jovanović

Organizatori manifestacije ističu da su prezadovoljni posećenošću i da je ovo jedan od najuspešnijih događaja u istoriji Samun em tatlija festivala.

„Ovakav odziv nismo mogli ni da zamislimo. Tanja je uspela da ujedini publiku iz svih krajeva Makedonije, ali i iz susednih zemalja. Ovo je veče koje će se dugo pamtiti“, poručili su organizatori.

Tanja Savić se zahvalila publici na ogromnoj energiji i toplom dočeku, ističući da joj je nastup u Radovišu jedan od najlepših u poslednje vreme.

Tanja Savic u Makedoniji okupila ljude Izvor: Kurir

Njeno ime i dalje puni trgove, a rekord u Radovišu još jednom potvrđuje da je Tanja jedna od najtraženijih i najvoljenijih regionalnih zvezda.

