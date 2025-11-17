Slušaj vest

Žika Jakšić izabrao je za svoj dom mesto u kojem žive i njegove kolege poput Lepe Brene i Kebe, a u njegovim odajama dominira plava boja.

- Kad sam 2003. godine došao u Beograd, Bežanija mi je bila prva stanica. Jedno vreme sam čak i noćio kod Saše Popovića. Kasnije, kada sam se preselio iz Švajcarske bilo mi je prirodno da živim na Bežanijskoj kosi, pogotovo što je tu bilo i sedište Granda. Na kraju sam napravio kuću – rekao je ekipi emisije “Ekskluziv” koju je ugostio u svom domu.

Ima kućnu pomoćnicu

Zbog žene koja mu rasprema vilu, ona deluje cakum-pakum.

- Kuću ne održavam sam. Zapravo, ja ništa ne radim. Tu je Željka, jedna žena koja je kod mene preko deset godina. Ona se “maje” sa vešom i čišćenjem.

Nakon moždanog udara, promenio je svoje navike.

- Imam dva sina. Stariji je već zreo čovek od 32 godine, koji je zlatan momak, izuzetno vredan. Baš sam ponosan na njega. Kad se to desilo pomislio sam na mlađeg sina i da bih voleo da budem uz njega da završi školu, da se ostvari – iskreno je priznao.

