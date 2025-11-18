Slušaj vest

Pripremite se za uzbuđenje jer vam dnevne novine Kurir donose ekskluzivno izdanje Stars!

Korak u svet glamura! Ovo izdanje pruža vam jedinstvenu priliku da zavirite u živote vaših omiljenih zvezda. Bez obzira na to da li pratite filmske legende, muzičke ikone, sportske heroje ili najnovije modne trendove, Stars će vas uputiti u sve što je bitno, uz sažetak najintrigantnijih događaja.

Pripremite se za dublje uvide, ekskluzivne intervjue i nezaboravne priče koje će vas provesti kroz svet slavnih kao nikada do sada. Zahvaljujući Kuriru, vaše otkrivanje tajni slavnih postaje lakše, a čitanje ovog specijalnog izdanja postaje vaša nova strast.

Uživajte u svakoj stranici!