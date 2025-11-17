Asmin Durdžić šutnuo psa
GLEDAOCI BESNI NA ASMINA! TRAŽE NJEGOVU HITNU KAZNU! Evo šta je sada uradio: Neoprostivo
Nakon što je danas fizički nasrnuo na Uroša Stanića, Asmin Durdžić šutnuo je psa koji živi u Beloj kući sa učesnicima Elite.
Nakon sukoba povukao se u gardoreber, a za njim je krenulo kuče koje je Durdžić šutnuo i opsovao ga nekoliko puta.
Asmin Durdžić šutnuo psa
Ispod snimka su mnogi gledoci bili zgroženi pa su besni pisali:
- "Ima li kazne za to što šutira psa, dno od čoveka?", "Šutira đubre psa", "Siguran sam da će biti kažnjen za ovo" - bili su samo neki od komentara.
