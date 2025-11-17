Slušaj vest

Nakon što je danas fizički nasrnuo na Uroša Stanića, Asmin Durdžić šutnuo je psa koji živi u Beloj kući sa učesnicima Elite.

Nakon sukoba povukao se u gardoreber, a za njim je krenulo kuče koje je Durdžić šutnuo i opsovao ga nekoliko puta.

Ljudi besni

Ispod snimka su mnogi gledoci bili zgroženi pa su besni pisali:

- "Ima li kazne za to što šutira psa, dno od čoveka?", "Šutira đubre psa", "Siguran sam da će biti kažnjen za ovo" - bili su samo neki od komentara.

