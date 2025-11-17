- Njegove pesme se i dalje slušaju, znam da to njega čini srećnim i da prati sve. On je drugačija osoba nego što je bio. Prvo je u godinama i godinu su nas očvrsle. On sad svaku situaciju ti objasni nekako verski. Imam osećaj kao da pričam sa ocem Rafailom. Ja u njemu imam i duhovnika, na neka pitanja koja mene uzmenire, ja se njemu požalim, meni on kaže neku rečenicu kao da ti kaže Patrijarh Pavle da ti je nešto rekao. On je postao toliko načitan svega toga. Za svaku situaciju ima rešenje, samo mi kaže: "Pusti to, nije na tvojoj duši ili to nije tvoj problem". Čoveče da Milan mene tako smiri, jer i on je bio živac, ko je plahovito reagovao. Onaj odozgo brine o nama.